Şanlıurfa şehir hastanesi açılışında Erdoğan'dan piyasa ve kamu malı uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı tamamlanan Şanlıurfa Şehir Hastanesiin açılış törenine katıldı. Tören, Erdoğan’ın bölgedeki temasları ve Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivaline ilişkin değerlendirmelerinin ardından gerçekleştirildi.

Açılışın bağlamı ve vurgular:

Erdoğan törende, hem sağlık yatırımlarının önemine hem de ekonomik istikrarın korunmasına dikkat çekti. Konuşmasında, yaşanan fon piyasası sorununa ilişkin olarak kurumların hızlı bir şekilde harekete geçtiğini belirtti ve sürecin her aşamasında ekonomik zararın öncelikli olarak gözetildiğini söyledi.

Piyasa müdahalesi ve adalet mesajı:

Erdoğan, kurumların birlikte çalıştığını aktararak şu ifadeyi kullandı: "Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz". Ayrıca, Eylül ayında fon piyasasının belli bir alanında ortaya çıkan soruna ilişkin olarak kurulların toplandığını, yol haritalarının belirlenip Devlet Denetleme Kurulu, Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile diğer kurumlarla gerekli adımların atıldığını ifade etti. Fon koordinasyon kurulunun da süreci yürüttüğünü belirtti.

Erdoğan, adli ve idari incelemelerin devam ettiğini, ikinci önceliklerinin "her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin" olduğunu vurguladı ve Türkiye ekonomisine zarar gelmemesi için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Kamu malına el uzatana karşı net duruş:

Konuşmasında ayrıca sert ifadeler kullanan Erdoğan, "Kendi pisliklerini örtmek adına Türkiye’nin iktisadi güvenliğini sabotaj düzenleyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır" dedi. Vatandaşlara güven vermeyi amaçlayan mesajında, Türk sermaye piyasalarının güçlenerek yoluna devam edeceğini belirtti.

Erdoğan, kamu kaynaklarına yönelik usulsüzlüklere karşı da net bir tutum sergileyerek "İster belediyelerde ister sermaye piyasalarında olsun milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak" ifadelerini kullandı. Haksızlık, hukuksuzluk ve tamahkârlığa göz yummayacaklarını, gereken neyse yapıldığını ve yapılacağını söyledi.

Açılış töreninde açıklanan bu mesajlar, sağlık yatırımı ile eş zamanlı olarak ekonomideki güvenlik ve denetim mekanizmalarının işletileceğine dair güçlü bir işaret olarak değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz"