Milletin malına el uzatanlara karşı kararlı duruş

Açılış konuşması ve bağlam:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin ardından yapımı tamamlanan Şanlıurfa Şehir Hastanesiın açılış töreninde konuştu. Törende yaptığı konuşmada, son dönemde kamuoyunu meşgul eden fon soruşturmasına kapsamlı şekilde değindi ve hükümetin atacağı adımları anlattı.

Fon soruşturmasına dair ilk değerlendirme:

Erdoğan, "Eylül ayında fon piyasasının belli bir alanında bir sorun ortaya çıktı. Biz ne yaptık kurullarımızı topladık. Hemen yol haritamızı belirledik." ifadeleriyle sürecin başladığını aktardı. Konuşmasında önceliklerini iki maddeyle özetledi: birincisi Türkiye ekonomisine zarar gelmesinin engellenmesi, ikincisi haksız kazanç elde edenlerin adalet önünde hesap vermesi.

Bu kapsamda Devlet Denetleme Kurulu, Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlarla eşgüdümlü şekilde adımların atıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı, fon koordinasyon kurulunun da süreci yönettiğini belirtti.

Ekonomi, güven ve yaptırım vurgusu:

Erdoğan, Türkiye ekonomisine yönelik teşebbüslerin sonuçsuz kalacağını belirterek, "Türkiye ekonomisi bu sorunun üstesinden gelecek güçtedir. Türk sermaye piyasaları yoluna çok daha güçlenerek devam edecektir." dedi. Ayrıca, "Kendi pisliklerini örtmek adına Türkiye’nin iktisadi güvenliğini sabotaj düzenleyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır." sözleriyle olası spekülasyon ve sabotaj girişimlerine karşı sert bir gözdağı verdi.

Konuşmanın dikkat çeken bölümünde Cumhurbaşkanı şu ifadeleri kullandı: "Milletimiz bize güvensin, inansın. İster belediyelerde ister sermaye piyasalarında olsun milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak." Bu cümle, kamu kaynaklarının korunması ve yolsuzlukla mücadelede hükûmetin kararlılığını özetliyor.

Hukuk ve hesap verebilirlik yaklaşımı:

Erdoğan, sürecin hem hukuki hem de idari kanallardan takip edildiğini vurguladı. "Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Haksızlığa hukuksuzluğa tamahkarlığa asla göz yummayacağız. Gereken neyse yapıyoruz yapacağız" sözleriyle, sorunun çözümünde adalet ve hakkaniyetin esas alınacağını dile getirdi.

Konuşma boyunca Cumhurbaşkanı, toplumsal güven ve ekonomik istikrarın korunmasının öncelikli hedef olduğunu tekrarladı; vaka ne olursa olsun kamuya ait kaynakların korunacağı ve sorumluların tespit edilerek adalet önüne çıkarılacağı mesajını öne çıkardı.

Şanlıurfa Şehir Hastanesi açılışında yapılan bu değerlendirmeler, hükümetin finansal denetim mekanizmalarını işletme ve kamu kaynaklarına yönelik iddialara karşı hızlı müdahale etme niyetini açıkça ortaya koydu. Erdoğan'ın vurguladığı kurum adları ve atılacak adımlar, önümüzdeki dönemde konunun yakından takip edileceğinin sinyalini veriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz"