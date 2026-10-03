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Fevzi Çondur güven tazeledi, Aydın Ticaret Borsası'nda tek listeyle seçim tamamlandı

Aydın Ticaret Borsası'nda tek listeyle yapılan seçimde mevcut başkan Fevzi Çondur, üyelerin yoğun katılımıyla yeniden seçildi ve güven tazeledi.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 18:30

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Fevzi Çondur güven tazeledi, Aydın Ticaret Borsası'nda tek listeyle seçim tamamlandı

seçim süreci ve sonuçlar:

Aydın Ticaret Borsası'nda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin seçim takvimini açıklamasının ardından düzenlenen seçimlerde tek listeyle gidildi. Sabah saat 10.00'da başlayan oy verme işlemleri, saat 17.00'de tamamlandı ve sandıkların kapanmasının ardından sayım sonuçları açıklandı.

Mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, üyelerin oylarıyla yeniden başkan seçilerek borsada güven tazeledi. Seçimlerde yoğun bir katılımın gözlenmesi, yeni dönemde görev yapacak meclis üyelerinin belirlenmesiyle sonuçlandı.

başkanın değerlendirmesi:

Seçimlerin ardından konuşan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, üyelerin gösterdiği birlik ve beraberlik tablosuna vurgu yaptı. Çondur, seçimlerin borsa camiasının büyük bir aile olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti ve üyelerine teşekkür etti.

Çondur, Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Aydın tarımı, hayvancılığı ve üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Yeni dönemin borsamıza, ilimize ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum ifadelerini kullandı.

yönetim ve meclis listesi:

Seçimlerle belirlenen Aydın Ticaret Borsası meclisine şu isimler seçildi: Fevzi Çondur, A.Bahri Erdel, Cengiz Ülgen, Yakup Er, Rıza Uyar, Cihan Can, Ahmet Şenel, Adem Türkmen, Mehmet Ali Avcu, M. Hakan Adalı, Mehmet Akkan, Halit Boran, Orhan Önal ve Ali Şimşek.

Tek listeyle gerçekleştirilen ve yüksek katılımla tamamlanan bu seçim süreci, borsa içinde bir birlik ve istikrar işareti olarak değerlendirildi. Yeni yönetimin önümüzdeki dönemde Aydın tarımı ve iş dünyasının çıkarları doğrultusunda çalışmaya devam edeceği belirtildi.

AYDIN TİCARET BORSASI’NDA SEÇİM HEYECANI SONA ERERKEN, AYDIN TİCARET BORSASI MEVCUT YÖNETİM KURULU...

AYDIN TİCARET BORSASI’NDA SEÇİM HEYECANI SONA ERERKEN, AYDIN TİCARET BORSASI MEVCUT YÖNETİM KURULU BAŞKANI FEVZİ ÇONDUR, BORSA ÜYELERİNİN OYLARIYLA YENİDEN BAŞKAN SEÇİLEREK GÜVEN TAZELEDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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