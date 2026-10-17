Saygılı'dan eğitim destek ziyaretinde iş birliği vurgusu

Saygılı'nın edp ziyaretinde gündem:

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile AK Parti İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi Safa Narlı, Eğitime Destek Platformu (EDP) İzmir Ekim Ayı İl Koordinasyon Toplantısı'na katılarak kentte yürütülen eğitim faaliyetlerini ve destek çalışmalarını değerlendirdi. Toplantıda eğitim alanında yürütülen mevcut projeler, ihtiyaçlar ve geleceğe dönük iş birliği imkânları ele alındı.

Eğitimde somut ilerlemeler:

Saygılı, konuşmasında İzmir'deki eğitim altyapısında sağlanan gelişmelere dikkat çekti. 2002 yılından bu yana öğretmen ve okul sayısında kayda değer artışların olduğunu belirterek, İzmir'de 2002'de 28 bin 386 olan öğretmen sayısının 2026'da 55 bin 948'e, 2002'de 1.424 olan okul sayısının bugün 2 bin 990'a ulaştığını aktardı. Sınıf sayısındaki artışın da altını çizen Saygılı, 2002'de 16 bin 76 olan sınıf sayısının 2026'da 31 bin 551'e çıktığını vurguladı.

Saygılı ayrıca öğrenci başına düşen yoğunluğun azaldığını belirtti: ilköğretimde sınıf başına düşen öğrenci sayısı 41'den 24'e, ortaöğretimde ise 30'dan 22'ye gerilemiş durumda. Bu verilerin, öğrencilere daha elverişli öğrenme ortamları sağlanmasında önemli olduğunu söyledi ve "Elbette hedefimiz, bu kazanımları daha da ileriye taşımaktır" ifadesini kullandı.

Paydaşlarla sürdürülebilir iş birliği:

Toplantıda, eğitim alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesinin sürdürülebilir projelerin hayata geçirilmesi açısından önem taşıdığına dikkat çekildi. Görüşmede, öğrencilerin eğitim süreçlerine katkı sunacak yeni çalışmaların geliştirilmesi, ihtiyaç sahibi öğrencilerin desteklenmesi ve eğitim imkânlarının yaygınlaştırılması hedefleri öne çıktı.

Ziyaret, İzmir'deki eğitime katkı sunma sorumluluğunun paylaşılması ve farklı paydaşların ortak çalışma anlayışı etrafında buluşmasının yollarının aranmasıyla sona erdi. Toplantıdaki değerlendirmeler, kentte yürütülen projelerin daha geniş kitlelere ulaşması ve öğrencilerin geleceğine katkı sağlayacak uygulamaların desteklenmesi amacını taşıyor.

AK PARTİ İZMİR İL BAŞKANI BİLAL SAYGILI, EĞİTİME DESTEK PLATFORMU İZMİR EKİM AYI İL KOORDİNASYON TOPLANTISI'NA KATILARAK KENTTE YÜRÜTÜLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ VE DESTEK ÇALIŞMALARINI DEĞERLENDİRDİ.