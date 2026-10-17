Dutlulu'dan Yuntdağı'na hizmet sözü: yollar genişleyecek, dört düğün salonu yapılacak

Başkanın ziyareti ve katılımcılar:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Yunusemre ilçesinin Yuntdağı bölgesindeki Sakallı Mahallesi'nde muhtarlar ve bölge sakinleriyle bir araya geldi. Toplantıya Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Genel Sekreter Yardımcısı Pınar Mine Hacıalibeyoğlu, Meclis Üyesi Emine Özge Arslan, daire başkanları ve yunusemre belediyesi yetkilileri katıldı.

Görüşmede mahalle muhtarlarının talep ve beklentileri dinlendi, Yuntdağı'nda yürütülen çalışmalar ile gelecek dönem projelerine ilişkin bilgiler aktarıldı.

Kırsal yaşamı güçlendirme hedefi:

Dutlulu, Yuntdağı'nın doğal ve turistik potansiyeline rağmen uzun süredir yeterli yatırımı alamadığını vurguladı. Tarım ve hayvancılığın desteklenmesinin köylerin canlanması için kilit rol oynayacağını belirten Dutlulu, köylerin boşalmasının önüne geçmek gerektiğini söyledi.

Başkanın ifadeleri arasında, "Buralar doğasıyla, havasıyla cennet gibi yerler" ve "köylerimizi yeniden canlandırmamız gerekiyor" gibi tespitler yer aldı. Dutlulu, bölgedeki ekonomik yaşamı güçlendirmenin yalnızca kamu hizmetleriyle değil, tarımsal ve hayvancılık destekleriyle de sağlanacağını aktardı.

Yol çalışmaları ve düğün salonu planı:

Vatandaşların öncelikli talepleri arasında yer alan yol hizmetleri konusunda Dutlulu, Manisa genelinde devam eden çalışmalara dikkat çekti. Muradiye, Soma, Turgutlu ve Horozköy başta olmak üzere birçok noktada asfalt ve bakım işlerinin sürdüğünü, bu sezon yolların öncelikle yamalarla iyileştirildiğini, ancak "gelecek sezonda" daha kapsamlı onarım ve genişletme çalışmalarına başlanacağını söyledi.

Ayrıca Dutlulu, Yuntdağı bölgesine ilişkin somut bir yatırım müjdesi verdi: bölgeye dört düğün salonu kazandırılması planlanıyor. Yunusemre Belediyesi ihaleleri üstlenecek, Büyükşehir Belediyesi ise yapılacak protokolle projelere maddi katkı sağlayacak. Dutlulu bu iş birliğini, hangi belediyenin öne çıktığından ziyade vatandaşın hizmet almasının öncelikli olduğu sözleriyle özetledi.

Programda ayrıca belediyelerin ekonomik kısıtlara rağmen ilçe belediyeleriyle uyum içinde hareket ederek en fazla hizmeti üretme gayreti vurgulandı. Dutlulu, "Bizim önceliğimiz siyaset değil, vatandaşlarımıza hizmet etmek" diyerek hizmet odaklı yaklaşımı savundu.

Sakallı Mahallesi Muhtarı Adil Keskin ziyaretten memnuniyet ifade ederek, mahallelerine ilk kez bir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın geldiğini ve bunun cesaret verici olduğunu belirtti. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban da Büyükşehir'in ilçe belediyelerine verdiği desteğin önemine değinerek bölgeye gösterilen ilginin sürdürüleceğini kaydetti.

Programın sonunda Dutlulu, mahalle sakinlerine ve muhtarlara teşekkür ederek vatandaşlarla doğrudan iletişimi sürdürme ve bölge ihtiyaçlarını yerinde değerlendirme taahhüdünü yineledi.

Başkan Dutlulu'dan Yuntdağı'na yol müjdesi