Seferihisar soruşturmasında başkanın whatsapp yazışmasında Uğur Dündar adı geçti

Dosyaya giren yazışmalar ve itiraflar

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Seferihisar Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında, tutuklu Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile sevgilisi S.A. arasındaki iletişim ve para hareketleri delil olarak dosyaya konuldu. Savcılık evraklarında yer alan WhatsApp yazışmaları, nakit transferleri ve tanımlanan diğer ödemeler ayrıntılı şekilde kayıt altına alındı.

S.A., savcılık ifadesinde aralarında ilişki olduğunu kabul ederek; yüz binlerce liralık nakit transferler, şoförler aracılığıyla elden teslimatlar, araç ve kira ödemeleri ile çalışmadığı halde yapılan SGK kayıtlarını tek tek anlattı. Dosyada yer alan mesajlaşmalarda kullanılan "Aşkım" ve "Hayatım" gibi ifadeler, para taleplerini ve teslim süreçlerini doğrulayan unsurlar arasında gösterildi.

Sevgilinin anlattıkları:

Dosyadaki ifadelerde S.A.'nın, parasal akışın yöntemlerini ve alındığı iddia edilen meblağları ayrıntılarıyla aktardığı belirtildi. İfadelerde; bazı ödemelerin elden şoförler vasıtasıyla teslim edildiği, belirli araç ve kira giderlerinin karşılandığı ve S.A.'nın çalışmamasına rağmen SGK kaydının bulunduğu iddiaları yer aldı. Bu anlatımlar soruşturmanın parasal ayağını destekleyen belgelerle ilişkilendirildi.

Uğur Dündar anılması ve soruşturmanın sınırı:

WhatsApp yazışmalarında Yetişkin’in günlük programını aktardığı bir mesajda gazeteci Uğur Dündar’ın adı geçiyor. Yetişkin’in mesajında, "Uğur Dündar gelecek, onu 1 saat avutmam lazım ve nikah kıyacağım." ifadeleri yer aldı. Dosyada Dündar hakkında herhangi bir suç isnadı veya suçlamaya yönelik delil bulunmuyor; mesaj, soruşturma belgeleri içinde sadece iletişim içeriği olarak yer aldı.

İddialar ve yazışmalar, savcılık sürecinde delil teşkil edecek şekilde toplandı. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında bu iletişimlerin ve beyanların nasıl değerlendirileceği, dava sürecinde netlik kazanacak.

ESKİ SEFERİHİSAR BELEDİYE BAŞKANI İSMAİL YETİŞKİN