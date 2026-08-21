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Seferihisar'da 21 aydır aranan 15 yıl 7 gün cezası bulunan şahıs jandarma operasyonuyla yakalandı

İzmir Seferihisar'da 21 aydır saklanan ve 13 ayrı suçtan 15 yıl 7 gün cezası bulunan T.Ç., JASAT ve ilçe jandarmasının operasyonuyla yakalandı.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 10:31

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Seferihisar'da 21 aydır aranan 15 yıl 7 gün cezası bulunan şahıs jandarma operasyonuyla yakalandı

operasyon ve yakalama:

İzmir'in Seferihisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yürütülen takibin sonunda, 21 aydır aranan T.Ç. isimli şüpheli yakalandı. Zanlının Seferihisar'a bağlı Bengiler Mahallesi'nde saklandığı tespit edilerek 21 Ağustos 2026 günü operasyon düzenlendi.

soruşturma ve işlemler:

Ortak operasyonda Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müdahalesiyle gözaltına alınan şahsın, hakkında 13 ayrı suçtan verilen ve 15 yıl 7 gün olarak kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan T.Ç.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. İzmir İl Jandarma Komutanlığı açıklamasında, kamu düzeni ve huzurun devamı ile genel emniyet ve asayişin sağlanması amacıyla çalışmalara kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

İl jandarma komutanlığı, aranan şüphelilere yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirerek benzer operasyonların da devam edeceğini kaydetti.

ŞÜPHELİ ŞAHIS, JANDARMA EKİPLERİNİN DÜZENLEDİĞİ OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDI.

ŞÜPHELİ ŞAHIS, JANDARMA EKİPLERİNİN DÜZENLEDİĞİ OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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