Seferihisar’da Kokarazmak Deresi 1,6 kilometrede genişletiliyor, taşkın riski azaltılacak

Proje ve hedefleri:

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Seferihisar’da taşkın riskini düşürmek amacıyla Kokarazmak Deresi’nde düzenleme çalışmaları başlattı. Proje Payamlı ve Doğanbey mahallelerini kapsıyor ve dere yatağının yerleşim alanlarından geçen bölümünde kapasite artırımı yapmayı hedefliyor.

Yapılacak müdahaleyle yağmur suyunun daha hızlı ve güvenli akışı sağlanacak, özellikle yoğun yağış dönemlerinde çevredeki konut ve altyapının etkilenen kesimlerde su baskınına karşı korunması amaçlanıyor. Çalışma, ilgili kurumlarla koordinasyon içinde yürütülüyor.

Çalışmanın kapsamı ve teknik öncelikler:

İZSU ekipleri tarafından planlanan düzenleme Kokarazmak Deresi’nin 1,6 kilometrelik bölümünü kapsıyor. Mevcut dere yatağı genişletilerek yağmur suyunu taşıma kapasitesi artırılacak; bu müdahalenin öncelikli gerekçesi, geçmişte yön değişikliği yapılan Payamlı Deresi suyunun aynı noktada Kokarazmak ile birleşmesi ve bu birikimin taşkın riskini yükseltmesi olarak gösterildi.

Projenin finansmanı için ayrılan tutar 150 milyon lira olup, yatırımın planlanan tamamlanma tarihi 2027 yılının haziranı olarak belirtildi. İZSU ayrıca Payamlı Deresi için ayrı planlama çalışmalarını da sürdürüyor.

Geçmiş taşkınlar ve riskleri artıran faktörler:

Seferihisar’ın Payamlı Mahallesi, 2026 yılının şubat ve nisan aylarındaki sağanaklardan olumsuz etkilendi; şubat ayının ilk altı gününde bölgeye metrekareye 120 kilogram yağış düştü ve Kokarazmak ile Payamlı derelerinde taşkınlar bazı evlerin su basmasına yol açtı. Nisan ayındaki yeni yağışlar da maddi zarara neden oldu.

Bölgedeki taşkın riskini artıran diğer bir etken ise 2025 yılının temmuzunda yaşanan orman yangınları oldu. Ürkmez, Orhanlı ve Payamlı’daki ormanlık alanların zarar görmesi sonucu bitki örtüsünün azalması, yağmur suyunun toprağa karışmadan hızla dere yataklarına ulaşmasını kolaylaştırdı ve taşkın olasılığını yükseltti.

İZSU’nun yürüttüğü düzenleme ve planlama çalışmalarıyla hem Kokarazmak Deresi’nin hem de Payamlı Deresi’nin taşıma kapasitelerinin iyileştirilmesi ve bölgenin aşırı yağışlara karşı dayanıklılığının artırılması hedefleniyor.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, SEFERİHİSAR’DA TAŞKIN RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN KOKARAZMAK DERESİ’NDE ÇALIŞMA BAŞLATTI.