Uzman uyarısı:

Daviva Avcılar Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ufuk Şenel, çocukluk çağında karın içinde görülen iki önemli tümör türü olan Wilms tümörü ve nöroblastom konusunda ebeveynleri uyardı. Bu iki tümör aynı bölgeye yakın yerleşebildiği için zaman zaman karışabileceğini belirten Şenel, hem tanı hem de tedavi sürecinde dikkatli olunmasının önemine işaret etti.

Hangi dokulardan gelişirler:

Şenel, bu tümörlerin genellikle doğuştan gelen ilkel hücrelerden kaynaklandığını anlattı. Nöroblastom periferik sinir sistemi kökenli konjenital hücrelerden; Wilms tümörü (nefroblastom) ise embriyolojik kökenli böbrek dokusundan gelişir. Her iki tümör de tek başına veya çeşitli anomaliler eşliğinde görülebilir ve bazen genetik altyapı ile ilişkilidir.

Belirtiler ve tanı farkları:

Her iki tümörün de en sık görüldüğü yaş aralığının 0-5 yaş olduğunu belirten Şenel, nöroblastomun özellikle 1 yaşın altında bile ortaya çıkabileceğini vurguladı. Nöroblastomun salgıladığı bazı hormonlar nedeniyle daha erken klinik bulgular verebildiğini söyleyen Şenel, terleme, ateş basması, kilo kaybı, karın ağrısı ve ishal gibi semptomların erken dönemde görülebileceğini aktardı. Bu erken belirtiler doktorların tümörü daha çabuk fark etmesini sağlayabiliyor.

Wilms tümöründe ise semptomların daha geç ortaya çıkabildiğini belirten Şenel, böbrekten kaynaklanması nedeniyle genelde karında şişlik, idrar yollarına ilişkin yakınmalar ve bazen varikosel benzeri damar genişlemeleri şeklinde bulgu verebildiğini ifade etti. Bu nedenle Wilms tümöründe tanı bazen gecikebiliyor.

Tedavi ve ailelere öneriler:

Doç. Dr. Şenel, erken tanının tedavi başarısını belirgin şekilde artırdığını hatırlattı. Tedavi seçenekleri arasında cerrahi, kemoterapi, gerektiğinde radyoterapi ve bağışıklık sistemini güçlendiren immünoterapi bulunuyor. Nöroblastom vakalarında ayrıca kemik iliği nakli gibi ek tedavi yöntemleri de kullanılabiliyor.

Şenel, ebeveynlere şu uyarıyı yaptı: çocuklarda karında şişlik, ateş veya açıklanamayan kilo kaybı gibi bulgular görüldüğünde ilgili semptomları ihmal etmeyin ve en yakın pediatri kliniğine başvurun. Bu hastalıkların bir muayene veya basit bir ultrason ile tespit edilebildiğini belirterek, erken müdahalenin başarı oranlarını önemli ölçüde artırdığını vurguladı.

ÇOCUK CERRAHİSİ UZMANI DOÇ. DR. UFUK ŞENEL