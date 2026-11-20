Antakya caddesinde strafor sal ile karşıya geçiş
Hatay'ın Antakya ilçesinde sağanak yağışın etkisiyle yollar ve caddeler göle döndü. Meteorolojinin sarı kodlu uyarısının ardından şehir genelinde görülen şiddetli yağış, özellikle Büyükdalyan Mahallesinde hayatı olumsuz etkiledi.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı:
Görüntülerde bir vatandaş, aşırı su birikintisi nedeniyle oluşan göle dönen caddede, strafordan yaptığı salı kullanarak yolun karşısına geçiyor. Vatandaşın eline aldığı tahta sopayı kürek gibi kullanması ve salı yönlendirme çabası videoya yansıyor.
Güvenlik ve yerel etkisi:
Vatandaşların kendi imkanlarıyla alternatif çözümler üretmesi, bölgedeki su baskınının ulaşım ve günlük yaşam üzerindeki etkisini ortaya koyuyor. Yetkililerin uyarıları sürerken, paylaşılan görüntüler selin yarattığı zorluğu net biçimde gösteriyor.
HATAY’IN ANTAKYA İLÇESİNDE SAĞANAK YAĞIŞLA BİRLİKTE GÖLE DÖNEN CADDEDE, VATANDAŞIN STRAFORDAN YAPTIĞI SALLA YOLUN KARŞISINA GEÇTİĞİ ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.
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