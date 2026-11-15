Kırsala eşit hizmet vurgusu: İlkadım'da yol ve temizlik seferberliği

Kırsala eşit hizmet vurgusu

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, ilçenin kırsal mahallerinde sürdürdükleri saha çalışmaları kapsamında Çelikalan Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Ziyaretlerde mahallelerin talepleri dinlendi, mevcut ve planlanan hizmetlerin öncelikleri karşılıklı istişareyle belirlendi.

Kırsal ziyaretlerin odağı:

Kurnaz, Çelikalan başta olmak üzere kırsal mahallelerde vatandaşlarla sohbet ederek bölgenin doğası, sosyal yaşamı ve tarımsal faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Belediye olarak kırsal ve kent merkezi ayrımı yapmadan hizmet verdiklerini belirten Kurnaz, mahalle halkının öneri ve ihtiyaçlarının doğrudan sahadan alınmasının karar süreçlerine yön verdiğini ifade etti.

Saha çalışmaları ve hizmetler:

Başkan Kurnaz, kırsal mahallelere yönelik altyapı ve bakım çalışmalarının aralıksız sürdüğünü kaydetti. İlkadım Belediyesi fen işleri ekiplerinin, belirtilen program çerçevesinde kırsal alanlarda hizmet ürettiğini belirten Kurnaz, son 2,5 yılda 11 kırsal mahallede 150 kilometreden fazla yol çalışması yapıldığını vurguladı. Ayrıca temizlik işleri kapsamında kırsal mahallerde ibadethaneler başta olmak üzere düzenli temizlik çalışmalarının devam ettiğini ve bu hizmetlerden olumlu geri dönüşler alındığını söyledi.

Belediye yönetimi, yol yapım ve bakım çalışmalarının yanı sıra diğer belediyecilik hizmetlerini de aksatmadan sürdürdüklerini; ekiplerin kırsaldaki faaliyetlerini kararlılıkla devam ettirdiğini belirtti. Kurnaz, kırsal mahallelere en kaliteli hizmeti sunma hedefiyle tüm birimlerin sahada olduğunu ifade etti.

Programa; AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Ersin Kasap, Çelikalan Mahalle Muhtarı Mustafa Tüsün, Çanakçı Mahalle Muhtarı Nevzat Koyuncu, Bilmece Mahalle Muhtarı Erdal Özgür, İlkadım Belediye Başkan Yardımcıları Muharrem Soylu ve Mustafa Karaduman ile çok sayıda mahalle sakini katıldı.

BELEDİYE BAŞKANI İHSAN KURNAZ