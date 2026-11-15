Kuşadası'nda Atatürk Bulvarı'nda tartışma kavgaya dönüştü: bir kişi yaralandı

Olayın gelişimi:

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Türkmen Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde sabaha karşı iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle bir tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü, taraflar arasında genç kızların da bulunduğu çatışma yaşandı. Olay çevresinde hareketlilik oluştu ve vatandaşlar durumu bildirdi.

Müdahale ve soruşturma:

Çevreden gelen ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kavgada yaralanan 1 kişiye ilk müdahaleyi yaptı; yaralı daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuruyor.

AYDIN'IN KUŞADASI İLÇESİNDE İKİ GRUP ARASINDA GENÇ KIZLARIN DA KARIŞTIĞI ÇIKAN KAVGA HAREKETLİ ANLARA SAHNE OLURKEN, OLAYDA 1 KİŞİ YARALANDI.