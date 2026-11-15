Yaydığın'da şehit Burak İbbiği için mevlid ve dualar

Mevlid programı yaydiğin köyünde gerçekleştirildi:

Merkez ilçeye bağlı Yaydığın köyünde, Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği için şehadetinin yıl dönümünde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Program, şehidin anısına Kur'an tilaveti ve dualarla sürdü.

Programa katılanlar ve törenin akışı:

Programa Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, askeri erkan, şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anma etkinliği, toplu duaların okunmasının ardından katılımcıların taziyelerini iletmesi ile devam etti.

Anmanın toplumsal ve kültürel boyutu:

Mevlid-i Şerif geleneği çerçevesinde düzenlenen bu tür anmalar, hem aileye destek sağlıyor hem de toplumun şehit anısına sahip çıkma ritüelini güçlendiriyor. Programda yapılan dualar ve okunan ayetler, şehidin hatırasının canlı tutulmasını amaçladı.

Gürcistan-Azerbaycan sınırında 11 Kasım 2025 tarihinde düşen askeri kargo uçağında şehit olan Burak İbbiği, düzenlenen programda tekrar dualarla anıldı ve ailesine, katılımcılara başsağlığı dilekleri iletildi.

ŞEHİT HAVA UÇAK BAKIM ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ BURAK, ŞEHADETİNİN YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA ÇORUM'DAKİ KÖYÜNDE DÜZENLENEN PROGRAMDA DUALARLA ANILDI.