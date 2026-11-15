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Eskişehir'den Derince'ye sosyal dayanışma ve yerel üretim vurgusu

Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Ayşe Ünlüce, Derince'de Kent Lokantası ve Senin Kafen Çenesuyu açılışlarına katıldı, DERTAŞ tesislerini inceledi.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 15:04

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Eskişehir'den Derince'ye sosyal dayanışma ve yerel üretim vurgusu

Eskişehir'den Derince'ye sosyal dayanışma ve yerel üretim vurgusu

Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Kocaeli’nin Derince ilçesinde gerçekleştirilen ziyaret kapsamında sosyal belediyecilik örneklerini yerinde inceledi. Program, kent yaşamına doğrudan dokunan hizmetleri ve yerel üretimi destekleyen adımları bir araya getirdi.

açılışlar ve hedefleri:

Ziyaretin merkezinde, vatandaşların uygun fiyatla sağlıklı yemeklere erişimini amaçlayan Kent Lokantası ile ailelerin ve gençlerin rahatça zaman geçirebileceği sosyal bir alan sunan Senin Kafen Çenesuyu vardı. Açılış törenine katılan Ünlüce, bu tür projelerin sosyal dayanışmayı güçlendirdiğini ve yerel halkın günlük yaşamına doğrudan katkı sağladığını belirtti. Tören, Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe’nin ev sahipliğinde gerçekleşti ve ilçe sakinlerinin yoğun katılımıyla dikkat çekti.

dertaş ziyaretinde üretim incelemesi:

Programın bir diğer durağı İshakçılar’daki DERTAŞ Tarım Ürünleri tesisleri oldu. Ünlüce, süt ve süt ürünleri üretim süreçlerini yerinde inceleyerek tesis yetkililerinden üretim kapasitesi, ürün çeşitliliği ve yeni dönem hedefleri hakkında bilgi aldı. Bu inceleme, sosyal hizmetlerin yanında yerel ekonomiyi güçlendiren üretim zincirlerinin önemine vurgu yaptı.

Ünlüce ziyaret sonrası değerlendirmesinde şu ifadeyi kullandı: "Derince’de hem sosyal dayanışmayı güçlendiren hem de yerel üretimi destekleyen bu güzel çalışmaları hayata geçiren Sertif Başkanımızı ve emeği geçen herkesi kutluyorum." Bu sözler, belediyecilik yaklaşımının hem hizmet sunumu hem de üretim destekleme ekseninde ele alındığını ortaya koydu.

Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe de tören sırasında Ünlüce’yi aralarında görmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti. Açılışa katılan vatandaşlar, yeni hizmet noktalarını ilgiyle karşıladı; yoğun fotoğraf talepleri ve sohbetler günün samimi atmosferini pekiştirdi.

TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ BAŞKAN VEKİLİ VE ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AYŞE...

TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ BAŞKAN VEKİLİ VE ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AYŞE ÜNLÜCE(SAĞDA), KOCAELİ’NİN DERİNCE İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ZİYARET KAPSAMINDA SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN ÖRNEK PROJELERİ ARASINDA YER ALAN KENT LOKANTASI VE SENİN KAFEN ÇENESUYU’NUN AÇILIŞINA KATILDI.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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