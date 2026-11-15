Kuşaklar Canik’te buluşuyor ile aile bağları güçleniyor

Kuşaklar Canik’te buluşuyor projesi aileleri bir araya getiriyor

Canik Belediyesi, ‘Kuşaklar Canik’te Buluşuyor’ projesiyle kentte aile içi iletişimin güçlenmesine odaklanıyor. Güçlü aile, güçlü gelecek sloganıyla yürütülen proje, Kasım 2026'da gerçekleştirilen ilk etabın ardından 2027 boyunca sürüyor ve aileleri Canik’in tarihî ve turistik mekânlarında buluşturuyor.

Projede neler yapılıyor:

Proje kapsamında düzenlenen etkinlikler, çocuklar ve gençlerin sosyal katılımını artırmayı hedefliyor. Canik’in açık alanlarında ve önemli mekânlarında yapılan buluşmalar, veli-çocuk atölyeleri, oyun ve keşif aktiviteleriyle ailelere yönelik farkındalık oluşturuyor. Etkinlikler özellikle çocukların neşeli görüntülerine sahne olurken, ailelerin programa yoğun ilgi gösterdiği belirtiliyor.

Belediye çalışmaları arasında Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü Veli-Çocuk Atölye Etkinlikleri ve yıl içinde planlanan aile şenlikleri öne çıkıyor. Bu çalışmaların amacı, kuşaklar arası bağları güçlendirerek toplumda dayanışmayı artırmak olarak açıklanıyor.

Belediye başkanının vurguları ve geleneksel programlar:

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, projenin devam edeceğini ve aile odaklı çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. Başkan Sandıkçı, 'Aile toplumun temelidir. Bizler de bu farkındalığı daha yukarıya taşımak adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz' dedi.

Sandıkçı ayrıca şunları aktardı: 'Canik’imizde aile içi iletişimin ve aile bağlarının daha güçlü bir hale gelmesine katkı sunan projelerimizi sürdürüyoruz. Kuşaklar Canik’te Buluşuyor, Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü Veli-Çocuk Atölye Etkinliklerimizle birlikte yıl içerisinde aile şenlikleri gibi ‘güçlü aile, güçlü gelecek’ temasında birçok farkındalık programı gerçekleştiriyoruz. Aile bağlarını güçlendiren ve bu konuda toplumsal farkındalığın artmasına katkı sunacak programlarımızı ve etkinliklerimizi ara vermeden sürdüreceğiz.'

Belediye, yaz döneminde geleneksel hale gelen 'Haydi Güle Oynaya Camiye Gel' projesiyle de aileleri, gençleri ve çocukları camilerin manevi ikliminde bir araya getirmeye devam ediyor. Bunun yanında ailelere ve gençlere yönelik spor etkinlikleri düzenlenerek sosyal katılım teşvik ediliyor.

Canik Belediyesi, proje ve etkinliklerle aile bağlarını güçlendirmeyi, kuşaklar arası iletişimi artırmayı ve toplumsal farkındalığı yükseltmeyi amaçladığını belirterek, benzer programları kesintisiz sürdürme taahhüdünde bulunuyor.

BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI