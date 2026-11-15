Kursla başladı, 61 yaşında kendi takı atölyesini açtı

Ordu'da kurs deneyimiyle atölyeye dönüşen girişimcilik hikâyesi

Ordu'da yaşayan 61 yaşındaki Gülcan Karamustafa Çil, Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları'nda (ORMEK) aldığı eğitimle kendi iş yerini kurdu. Ünye ilçesinde açtığı dükkânda tasarladığı takı ve süs eşyalarını satışa sunan Çil, hem üretmenin hem de aile ekonomisine katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kurs deneyimi ve beceri kazanımı:

Çil, 2023 yılında Ünye ORMEK'te takı tasarım kursuna katıldı. Kurs sürecinde geliştirdiği teknikleri ve estetik bakışını ürünlerine yansıtan girişimci, çevresinden gelen olumlu tepkilerin ardından işi büyütme kararı aldı. ORMEK ve Halk Eğitim iş birliğinin sunduğu uygulamalı eğitim ortamı, kursiyerlere mesleki beceri kazandırmayı ve özgüven vermeyi hedefliyor.

Çil, kurs sürecini ve kararını anlatırken şunları söyledi: 'Emekliyim ama hiçbir zaman boş durmadım. 3 yıl önce Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimleri Kursları ve Halk Eğitim iş birliğinde açılan takı tasarım kursuna başvurdum. Orada tasarım yapmaya, düşüncelerimi takılara yansıtmaya çalıştım. Çevremdekilerin takılarımı çok beğenmesi, hem de aileme katkıda bulunmak amacıyla kendi iş yerimi açtım.'

İş yeri, üretim ve toplumsal etki:

Ünye'deki iş yerinde hem seri üretim hem de isteğe özel tasarım seçenekleri sunan Çil, satışlarının iyi gittiğini söylüyor. Üretimin maddi kazancın ötesinde kişisel keşif ve sosyal fayda sağladığını vurgulayan girişimci, ORMEK çatısı altında benzer yollardan geçen birçok kursiyer olduğunu ve onların da benzer başarılar elde edebileceğini belirtti.

Çil, emeğini ve desteğini şu sözlerle özetledi: 'Bu iş yerini açarken ORMEK ve Halk Eğitimin desteklerini asla unutamam. Özellikle Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler başta olmak üzere verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum.'

Hikâye, yerel düzeyde sunulan mesleki eğitim programlarının bireylerin ekonomik hayata katılımı ve kadınların üretim gücünün görünürleşmesinde nasıl etkili olabileceğine dair somut bir örnek oluşturuyor. Çil'in atölyesi, hem kişisel bir başarı öyküsü hem de yerel eğitimin pratik sonuçlarının yaşayan bir kanıtı olarak öne çıkıyor.

ORDU’DA YAŞAYAN 61 YAŞINDAKİ GÜLCAN KARAMUSTAFA ÇİL, ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESLEK VE SANAT EĞİTİM KURSLARI’NDA (ORMEK) ALDIĞI TAKI TASARIM EĞİTİMİNİN ARDINDAN ÜNYE İLÇESİNDE KENDİ İŞ YERİNİ AÇARAK, ÜRETTİĞİ TAKILARI SATIŞA SUNMAYA BAŞLADI.