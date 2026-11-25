Etkinlikte yapılanlar:

Kütahya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenen programda şehit anneleri ile huzurevi sakinleri bir araya geldi. Etkinlikte Kütahya mutfağının öne çıkan tatları, cimcik aşı başta olmak üzere birlikte hazırlandı ve konuklara sunuldu.

Samimi buluşma ve paylaşımlar:

Hazırlık ve servis aşamalarında katılımcılar sohbet etti, anıları paylaştı ve dayanışma hissi güçlendi. Etkinlik, sofrada paylaşılan lezzetlerin ötesinde sosyal bağların tazelendiği bir ortam yarattı.

Yetkililerin vurgusu:

Kütahya Vali Yardımcısı Vekili Elif Koz ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Usluun katıldığı programda yetkililer, kıymetli büyüklerin ve şehit ailelerinin her zaman yanında olunacağına dikkat çekti ve ilgi ile desteğin süreceğini ifade etti.

KÜTAHYA’DA ŞEHİT ANNELERİ VE HUZUREVİ SAKİNLERİ YÖRESEL YEMEK ETKİNLİĞİNDE BULUŞTU