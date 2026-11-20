Olayın gelişimi:

Malatya'da helikopter kazasında şehit düşen Astsubay Hüseyin Zehir'in babası Kenan Zehir, taziye yemeği dağıtımı çevresinde yaşanan tartışmaların ardından konuştu. Zehir, oğlunun şehadetinin ardından devlet kurumları ve siyasi temsilcilerin kendilerini yalnız bırakmadığını belirterek, olayın kendisi için büyük bir acı olduğunu söyledi.

Şok yaşayıp acil servise kaldırıldığını anlatan Zehir, gözünü açtığında kaymakam, asker, polis ve siyasi parti temsilcilerinin yanındaydı. Kendisinin siyasi görüşünün bilindiğini, buna rağmen özellikle Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve ekibinin hep yanlarında olduğunu vurguladı.

Başkanın araması ve özür:

Zehir, Başkan Mehmet Öntürk'ün kendisini arayarak başsağlığı dilediğini, daha sonra tekrar arayıp özür ettiğini aktardı. Başkan Öntürk'ün, taziye yemeği dağıtımı ile ilgili bir olumsuzluk olduğunu söyleyip sorumlu personelleri görevden aldığını bildirdiğini belirtti. Zehir, "O gün yaşadığım acıyla ne olumsuzluk olduğunu dahi bilmiyordum. Başkanımıza teşekkür ettiğimi söyledim," dedi.

Şehit babasının çağrısı:

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen yemeğin siyasi malzeme olarak kullanılmasına tepki gösteren Zehir, olayı üç gün sonra öğrendiğini ve bu durumdan üzüntü duyduğunu anlattı. Kendi ifadesiyle, evladının acısını yaşadığı günde komşuların mandalina ve çikolata gibi küçük jestlerinin kendisi için çok değerli olduğunu belirtti.

Konunun büyütülmesine karşı güçlü bir çağrı yapan Zehir, "Lütfen, böyle konuları siyasi malzeme yapmayın" diye konuştu. Ayrıca Başkan Öntürk'ün bu konudan dolayı haksızlığa uğradığını düşündüğü için şehit babası olarak özür dilediğini ifade etti.

Zehir sözlerini, "Vatanımız sağolsun, başka vatanımız yok bizim. Taziyeye gelen dostlarıma baktığım zaman bir bütün olduğumuzu gördük. Biz bir bütünüz ve Türkiyeyiz, ben bunu öğrendim" diyerek tamamladı ve bu acının hiç kimseye yaşanmamasını diledi.

ŞEHİT HÜSEYİN ZEHİR