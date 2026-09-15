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Silopi'de muhtarlarla istişare: öncelikler ve çözüm taahhüdü

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Silopi'de muhtarlarla sorunları ve öncelikleri masaya yatırdı; en uzak köylere hizmet sözü verdi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 11:58

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EDİTÖR: Elif Demir

Silopi'de muhtarlarla istişare: öncelikler ve çözüm taahhüdü

toplantının ana gündemi:

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Silopi ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarıyla düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi. Toplantıda mahalle ve köylerin altyapı, eğitim, sağlık ve yol gibi temel ihtiyaçlarına ilişkin talepler ayrıntılı şekilde ele alındı. Muhtarların sahadan aktardığı sorunlar tek tek dinlendi ve önceliklendirme yapıldı.

saha talepleri ve değerlendirme:

Muhtarlar, ilçedeki eksiklikleri ve acil müdahale gerektiren konuları paylaştı. Toplantıda devam eden yatırımların durumu, çözüm bekleyen projeler ve hayata geçirilmesi gereken hizmetler masaya yatırıldı. Tatar, muhtarların ilettiği konuların devlet ile vatandaş arasındaki bağ açısından önemine vurgu yaptı ve istişarenin verimli geçtiğini belirtti.

Bizim anlayışımız; vatandaşımızın derdini dinleyen, sorunları yerinde tespit eden ve çözüm için imkanları seferber eden bir hizmet anlayışıdır

Milletvekili Tatar, ilçenin en uzak noktasına kadar hizmet götürmeyi hedeflediklerini yineledi ve somut adımlar atacaklarını kaydetti. Muhtarlarla birlikte karar alma ve uygulama sürecini işletme taahhüdü öne çıkarıldı.

Silopi’mizin merkezinden en uzak köyüne kadar hiçbir talebi karşılıksız bırakmayacağız. Birlikte konuşacak, birlikte karar verecek ve Silopi’mizi hep birlikte daha güçlü yarınlara taşıyacağız

Toplantı, muhtarların sahadan gelen bilgileri aktarması ve milletvekilinin bu talepleri çözüm odaklı yaklaşımıyla not almasıyla sona erdi; takip ve koordinasyonun sürdürüleceği bildirildi.

AK PARTİ ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ ARSLAN TATAR, SİLOPİ İLÇESİNDE MAHALLE VE KÖY MUHTARLARIYLA BİR ARAYA...

AK PARTİ ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ ARSLAN TATAR, SİLOPİ İLÇESİNDE MAHALLE VE KÖY MUHTARLARIYLA BİR ARAYA GELEREK İLÇENİN SORUNLARINI, ÖNCELİKLİ İHTİYAÇLARINI VE ÇÖZÜM BEKLEYEN KONULARI MASAYA YATIRDI.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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