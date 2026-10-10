Esenyurt'ta trafikte yol verme kavgası kurşunlandı: iki çocuğun olduğu araç hedef alındı

Esenyurt Osmangazi Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde yaşanan olayda, iki kardeşini okula götüren bir sürücünün aracı trafikte tartıştığı başka bir sürücü tarafından hedef alındı. Olay sırasında araçta bulunan çocukların yaşları 10 ve 14 olarak belirtildi.

Olayın seyri:

İddiaya göre, sürücü Yusuf Enis Güler, cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen iki çocuğa yol vermek için durdu. Arkadan gelen sürücü 51 yaşındaki H.Ö. korna çalarak tepki gösterdi ve tartışma başladı. Karşılıklı sözlü sataşmanın ardından H.Ö. camından silahını çıkarıp tehditler savurdu.

Güler otomobiliyle olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken peşinden gelen şüpheli, içinde iki çocuk olmasına rağmen otomobile ateş etti. Ateş sonucunda aracın bagajına ve arka camına kurşun isabet etti. Güler, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti ve görüntülerde korku dolu anlar yer aldı.

Soruşturma ve gözaltı:

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri kısa sürede müdahale etti ve H.Ö. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada bir adet havalı tabanca, çok sayıda havalı tabanca fişeği ve iki adet bıçak ele geçirildi.

Şüpheli hakkında silahlı tehdit, kasten yaralamaya teşebbüs ve mala zarar verme suçlarından işlem başlatıldığı bildirildi. Olay anında çekilen görüntüler ve mağdurun ifadeleri soruşturmaya delil olarak eklendi.

Olayla ilgili konuşan Yusuf Enis Güler, sabah rutin güzergahında olduğunu, çocuklara yol vermesi sonrası arkadan kornaya basıldığını ve ardından küfür edildiğini anlattı. Güler, tartışmanın büyüyüp şüphelinin aracını önüne kırarak silah çıkardığını, peşine takılıp ara sokağa girdiklerinde arkadan iki el ateş edildiğini söyledi. Güler, saldırganın çocukları görmesine rağmen ateş ettiğini ve kısa süre içinde polisin şüpheliyi yakaladığını aktardı.

Olayın görgü kayıtları ve ele geçirilen deliller ışığında soruşturma sürdürülüyor. Yetkililer, silah gösterme ve ateş etme olaylarının trafik tartışmalarının boyutunu artırdığını, benzer durumlarda derhal emniyet birimlerine haber verilmesi gerektiğini vurguladı.

Esenyurt'ta trafikte tartıştığı sürücüye ateş açtı