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Demircili köyünde yürüyüş sırasında düşen kadın yaşamını yitirdi

Demircili köyünde fındık bahçesinde yürürken ayağı kayan ve düşen Ayla Kırım, başını çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti; soruşturma başlatıldı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 09:08

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Demircili köyünde yürüyüş sırasında düşen kadın yaşamını yitirdi

olayın ayrıntıları:

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Demircili köyünde, fındık bahçesinde yürüyen Ayla Kırım'ın ayağı kaydı ve dengesini kaybederek düştü. Düşme sonucu Kırım, başını ve vücudunun bazı bölgelerini taşlık alana çarptı.

müdahale ve tıbbi işlemler:

Kırımı gören yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde Ayla Kırım'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Vefat eden Kırım'ın cansız bedeni Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

adli süreç:

Olayla ilgili jandarma tarafından adli soruşturma başlatıldı ve süreç devam ediyor.

GİRESUN’UN BULANCAK İLÇESİNDE FINDIK BAHÇESİNDE YÜRÜRKEN DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞEN AYLA KIRIM...

GİRESUN’UN BULANCAK İLÇESİNDE FINDIK BAHÇESİNDE YÜRÜRKEN DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞEN AYLA KIRIM HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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