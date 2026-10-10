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Gençlere yol gösteren seminer: insan ne için yaşar sorusu masaya yatırıldı

Hisar Kapısı Derneği'nin Kayseri'deki semineri, Said Şaşmaz'ın gençlere manevi rehberlik çağrısıyla gerçekleşti; program 56 ilde sürdürülmesi hedefleniyor.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 09:07

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Gençlere yol gösteren seminer: insan ne için yaşar sorusu masaya yatırıldı

Kayseri'de düzenlenen program:

Hisar Kapısı Derneği tarafından Melikgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen 'İnsan ne için yaşar?' semineri, dernek yönetimi ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Konferansta konuşmacı olarak yer alan Said Şaşmaz, insanın hayat gayesi ve manevi sorumlulukları üzerine katılımcılara kapsamlı bilgiler sundu.

Gençliğe yönelik vurgu:

Said Şaşmaz seminer öncesi yaptığı açıklamada gençlerin anlam arayışına odaklandıklarını belirtti. Dijital çağın yarattığı kafa karışıklığına ve ruhun sömürülmesine dikkat çeken Şaşmaz, gençlerin kendilerini büyük bir boşlukta hissettiği dönemlerde hakikatlere ışık tutmanın önemine vurgu yaptı ve 'Gençlerimizi elimizden almışlar' sözleriyle sorunun ciddiyetine işaret etti. Konuşmada Gazze ve Doğu Türkistan örnekleriyle toplumsal sorumluluk bilincinin güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Programın hedefi ve kapsamı:

Seminerde ayrıca derneğin yaygınlaşma hedefleri paylaşıldı. Şaşmaz programın 56 ilde sürdürülmesi planlandığını söyleyerek, amaçlarının insanların kalbine ve ruhuna dokunmak, gençlere manevi rehberlik sağlamak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek olduğunu vurguladı. Katılımcılar seminerin gençlerin anlam arayışına katkı sağladığını belirtti ve benzer toplantıların sürdürülmesi yönünde destek mesajları verdi.

KAYSERİ’DE HİSAR KAPISI DERNEĞİ TARAFINDAN İNSANIN HAYAT GAYESİ VE MANEVİ SORUMLULUKLARINI KONU...

KAYSERİ’DE HİSAR KAPISI DERNEĞİ TARAFINDAN İNSANIN HAYAT GAYESİ VE MANEVİ SORUMLULUKLARINI KONU ALAN ‘İNSAN NE İÇİN YAŞAR?’ ADLİ SEMİNER DÜZENLENDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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