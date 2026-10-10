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Adilcevaz cevizi fidanları seralardan ülke geneline gönderiliyor

Tescilli Adilcevaz cevizinin serada üretilen fidanları, sağlıklı üretimle Türkiye'nin farklı illerine gönderiliyor; tarımsal miras ve bilinirlik artıyor.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 08:53

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Adilcevaz cevizi fidanları seralardan ülke geneline gönderiliyor

Adilcevaz cevizi fidanları seralardan ülke geneline gönderiliyor

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yetişen ve tescilli özellikleriyle öne çıkan Adilcevaz cevizi için üretilen fidanlar, seralarda büyük bir titizlikle yetiştiriliyor. İlçede yürütülen üretim çalışmaları, talepler doğrultusunda fidanların Türkiye'nin farklı illerine ulaştırılmasını sağlıyor.

fidan üretimi ve gönderim süreci:

Seralarda yapılan bakım ve yetiştirme süreçleri, fidanların sağlıklı kök ve gövde gelişimi göstermesine odaklanıyor. Üreticiler, iklim ve toprak yapısına uygun tekniklerle fidanları hazır hale getiriyor; talep eden üreticilere paketleme ve nakliye süreçleriyle gönderiliyor. Bu uygulama, Adilcevaz bölgesinin ceviz yetiştiriciliğinde birikmiş tecrübesinin yeni alanlara taşınmasına da zemin hazırlıyor.

üreticinin deneyimi ve çeşitler:

Mehmet Akkoyun üretim çeşitliliğine dikkat çekerek, "Seralarda yetiştirilen tescilli Adilcevaz ceviz fidanlarımız yalnızca Bitlis ve çevresinde değil, Türkiye’nin farklı bölgelerinde ceviz yetiştirmek isteyen üreticilere de ulaştırılıyoruz. Böylece Adilcevaz’ın ceviz yetiştiriciliğindeki adı ülke genelinde yaygınlaştırıyoruz" dedi. Akkoyun, Adilcevaz 13 ve Kazankaya marka fidanların talep gördüğünü belirtti.

bölgesel miras ve tanıtım:

Tescilli Adilcevaz ceviz fidanlarının yaygınlaştırılması, ilçenin tarımsal mirasının korunması açısından kritik önem taşıyor. Fidan üretimi ve gönderimi sayesinde Adilcevaz cevizi daha geniş arazilerde yetiştirilebiliyor; bu da bölgenin tarımsal potansiyelinin ve bilinirliğinin artmasına katkı sunuyor. Yerel üretim odaklı bu hamle, hem ekonomik gelir hem de kültürel mirasın sürdürülmesi açısından uzun vadeli fayda hedefliyor.

İlçedeki fidan üretimi çalışmalarının sürdürülmesiyle, Adilcevaz cevizinin marka değeri ve üretim alanları zaman içinde daha da genişleyebilir; bu da bölge üreticilerine yeni pazarlar ve iş birlikleri için fırsatlar sunuyor.

Tescilli Adilcevaz ceviz fidanları Türkiye&#039;nin dört bir yanına gönderiliyor

Tescilli Adilcevaz ceviz fidanları Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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