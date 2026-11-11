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Şehitlere vefa için dikilen fidanlar geleceğe nefes olacak

Bandırma 6’ncı Ana Jet Üs Komutanlığı'nda 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü'nde dikilen fidanlar, şehitlere vefa ve daha yeşil bir çevre hedefliyor.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 17:26

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EDİTÖR: Serkan Varol

Şehitlere vefa için dikilen fidanlar geleceğe nefes olacak

Bandırma'da şehitler anısına fidan dikimi gerçekleştirildi

11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü kapsamında Bandırma 6’ncı Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen etkinlikte fidanlar toprakla buluşturuldu. Organizasyon, hem çevresel fayda sağlama hem de vatan uğruna can veren aziz şehitlerin hatırasına duyulan saygıyı göstermek amacıyla gerçekleştirildi.

etkinliğin hedefi ve anlamı:

Etkinlikte vurgulanan temel mesaj, dikilen her fidanın gelecek nesillere bırakılacak kalıcı bir miras olduğuydu. Fidanların büyüyerek kök salmasının, şehitlere duyulan vefanın somut bir göstergesi olduğu ifade edildi. Organizasyon, doğaya sahip çıkmanın yalnızca bugüne değil, yarınlara karşı da bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti.

ev sahipliği ve teşekkür:

Etkinliğe ev sahipliği yapan 6’ncı Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Orhun Atasever ile emeği geçen askeri personel ve katkı sunan herkese teşekkür edildi. Katılımcılar, 'Geleceğe nefes, geçmişimize vefa olsun' mesajıyla törene anlam kattı.

Organizasyon yetkilileri, toplumun ortak çabasıyla daha yeşil ve yaşanabilir bir çevre oluşturmanın mümkün olduğuna işaret etti. Bu tür etkinliklerin yalnızca sembolik değil aynı zamanda toplumsal bilinç ve dayanışmayı güçlendiren girişimler olduğu kaydedildi.

Sonuç olarak, düzenlenen fidan dikimi hem doğal yaşamı desteklemeye hem de şehitlere yönelik vefa sorumluluğunu görünür kılmaya hizmet etti; etkinlik, çevre bilinci ve toplumsal saygıyı bir araya getiren bir adım olarak değerlendirildi.

ŞEHİTLERİN HATIRASINA FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTU

ŞEHİTLERİN HATIRASINA FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTU

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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