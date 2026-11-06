Gürsu’da hava kalitesini yükseltmeye yönelik ücretsiz doğalgaz dönüşümü ikinci etaba geçti

gürsu’da doğalgaz dönüşümü ikinci etapla yayılıyor

Gürsu Belediyesi, ilçede hava kalitesini artırmak ve hane halkının yaşam konforunu yükseltmek hedefiyle başlattığı doğalgaz tesisat dönüşümü ve yapım projesinin ikinci etabını başlattı. Geçen yıl tamamlanan ilk etabın ardından devam eden çalışmalarla birlikte, proje sayesinde 100’den fazla haneye doğalgaz ulaştırılması amaçlanıyor.

Proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından destekleniyor ve toplam 17 Milyon TL tutarında hibe sağlandı. Bu destek doğrultusunda 2025 yılında ilçede 50’den fazla eve doğalgaz ulaştırılırken, ikinci etap kapsamında 2026 sonuna kadar yine 50’den fazla hanenin sisteme bağlanması planlanıyor.

uygulama süreci:

Gürsu Belediyesi, Bakanlığın öncülüğündeki projeyi yerinde takip ediyor. Çalışmalar kapsamında doğalgazı olmayan haneler önce teknik açıdan analiz ediliyor, ardından belirlenen kriterlere göre sıralama yapılarak dönüşüm işlemleri başlatılıyor. Belediye yetkilileri, hanelerde tesisat döşeme ve dönüşüm işlerinin hızlı ve düzenli şekilde tamamlanması için ekiplerini saha odaklı görevlendiriyor.

İşleyişte öncelik; hava kirliliğinin yüksek olduğu bölgeler, ısıtma ihtiyacı ve kriterlere uygun haneler olarak belirlendi. Belediye, hibe kaynağını vatandaşlara adil şekilde ulaştırmak üzere şeffaf bir değerlendirme süreci yürütüyor.

belediye başkanının değerlendirmesi:

Mustafa Işık, projenin ikinci etabını başlatırken yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Doğaya katkı, vatandaşa destek sunabilecek en faydalı projelerden birinin ikinci etabını başlatıyoruz. Geçtiğimiz yılı da sayarsak Gürsu’da, bakanlığımızın öncülüğü ve destekleri ile 100’den fazla evi doğalgaza kavuşturuyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kütük’ün öncülüğünde vatandaşlarımıza dokunuyoruz. Hem Bakanımıza hem de emeği geçen tüm kıymetli insanlara teşekkür ederim"

Yetkililer, projenin hem çevresel hem de sosyoekonomik getirilerine dikkat çekiyor: ısınma kaynaklı hava kirliliğinin azalması, hanelerde temiz yakıt kullanımı ve yaşam kalitesinde artış ön plana çıkan kazanımlar arasında sayılıyor. Gürsu Belediyesi, ikinci etabın tamamlanmasıyla ilçede sürdürülebilir ısınma çözümlerine doğru somut bir adım atıldığını vurguluyor.

GÜRSU BELEDİYESİ, HAVA KALİTESİNİ İYİLEŞTİRECEK VE AYNI ZAMANDA VATANDAŞLARIN YAŞAM KONFORLARINI ARTTIRACAK DOĞALGAZ TESİSAT DÖNÜŞÜMÜ VE YAPIMINI İÇEREN PROJENİN İKİNCİ ETABINI BAŞLATTI. GEÇEN YIL GÜRSU'DA İLKİ TAMAMLANAN HAVA KALİTESİNİ İYİLEŞTİRME PROJESİ'NİN 2.ETABI BAŞLADI.