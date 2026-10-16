Şehri ayakta tutmak için 24 saat: Bursa'da 645 yağış müdahalesi

Büyükşehir ekipleri yağışın etkilerini en aza indirmek için aralıksız çalışıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kuvvetli yağış ve fırtına uyarıları sonrası alarm durumuna geçti. Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (AKOM) gözetiminde sahaya çıkan ekipler, belediyeye gelen ihbarları değerlendirerek müdahalelerini sürdürüyor.

Seferberlik nasıl örgütlendi:

Çalışmalar Ulaşım Dairesi Başkanlığı, BUSKİ Genel Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Tarım Peyzaj A.Ş., Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülüyor. Sahada görev yapan ekip sayısı 839 kişi olup, kullanılan araç ve iş makinelerinin sayısı 285 olarak bildirildi. Ekipler, mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen yağışların yol açtığı olumsuzluklara karşı öncelikli müdahaleleri gerçekleştiriyor.

İhbar kanalları ve müdahale kapsamı:

AKOM koordinasyonunda gelen ihbarlar doğrultusunda il genelinde toplam 645 olaya müdahale edildi. Vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi için çalışmalar hava şartları devam ettiği sürece aralıksız sürecek. Acil durum ve ihbar bildirimleri için vatandaşlar ALO 153 veya 0501 153 16 16 numaralı WhatsApp hattı üzerinden Büyükşehir Belediyesi ile iletişime geçebiliyor. Su ve kanalizasyonla ilgili ihbarlar için ise BUSKİ Alo 185 hattı aktif durumda.

Büyükşehir yetkilileri, tüm birimlerin görev başında olduğunu ve önceliğin vatandaş güvenliği ile altyapının korunması olduğunu vurguluyor. Ekipler, hava koşulları elverdiği sürece sahadaki çalışmalarını sürdürecek.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ŞEHİR GENELİNDE ETKİLİ OLAN KUVVETLİ YAĞIŞIN OLUMSUZ ETKİLERİNİ EN AZA İNDİRMEK İÇİN ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR. 839 PERSONEL, 285 ARAÇLA SAHADA GÖREV YAPAN EKİPLER, YAĞIŞLAR NEDENİYLE MEYDANA GELEN 645 OLAYA MÜDAHALE ETTİ.