Dolar 49,5134 +0,09%
Euro 55,8087 +0,50%
Bist 11.686,33 -3,18%
Altın Gram 6.678,94 +0,61%
EUR/USD 1,1263 +0,37%
Brent Petrol 106,14 +0,21%
--°

Sel hasarında araçta kasko, konutta DASK değil konut sigortası devrede

Sigortacı Yakup Göktaş, trafik sigortasının sel kaynaklı araç hasarlarını karşılamadığını; kasko ve konut/iş yeri sigortalarının sel teminatı sağlayabildiğini söyledi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 12:11

GÜNCELLEME: 16 Ekim 2026 - 12:14

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Sel hasarında araçta kasko, konutta DASK değil konut sigortası devrede

Sel zararlarında hangi poliçe neyi karşılar?

Sigortacı Yakup Göktaş, sel kaynaklı hasarlarda hangi sigortaların devreye girdiğini açıkladı. Göktaş, trafik sigortasının sel hasarını kapsamadığını vurgulayarak, araç ve konutlarda doğru poliçenin önemine dikkat çekti.

Trafik sigortası, kasko ve araç hasarları:

"Trafik sigortası sel hasarını karşılamaz." Göktaş, trafik sigortasının kara yolunda zorunlu olan bir teminat olduğunu ve içerisine ek teminat yapılamayacağını söyledi. Araçlardaki sel hasarının karşılanması için kasko poliçesinin olması gerektiğini belirtti. Kasko poliçesinde sel-su teminatı bulunuyorsa ve poliçede muafiyet yoksa, oluşan hasar kasko kapsamında tazmin edilir.

Göktaş ayrıca, 10 yaşın üzerindeki araçlarda bazı sigorta şirketlerinin kasko sunduğunu, bu poliçelerde muafiyetli veya muafiyetsiz seçeneklerin olabildiğini ve primlerin daha yüksek olabileceğini kaydetti.

DASK, konut sigortası ve iş yeri paketleri:

Konutta sel-su hasarları konusunda Göktaş, DASKın (zorunlu deprem sigortası) deprem kaynaklı riskleri kapsadığını, ancak sel hasarını içermediğini belirtti. Bu nedenle sel riskine karşı korunmak isteyenlerin konut sigortası veya iş yeri paket sigortası yaptırmaları gerektiğini söyledi.

Bu tür konut ve iş yeri poliçeleri; yangın, yıldırım, infilak, grev, halk hareketleri ve sel-su hasarı gibi teminatları içerebilir. Göktaş, poliçelerde genellikle bir muafiyet uygulandığını, muafiyet düşüldükten sonra kalan tazminatın sigorta tarafından ödendiğini ifade etti.

Özetle, sel kaynaklı zararların karşılanmasında doğru poliçe türünün seçilmesi ve poliçe şartlarının dikkatle incelenmesi gerektiğini vurgulayan Göktaş, araç sahipleri için kasko; konut ve iş yeri sahipleri içinse ilgili paket sigortalarının önemine işaret etti.

SİGORTACI YAKUP GÖKTAŞ, SELDEN KAYNAKLI OLUŞAN ARAÇ HASARLARINDA TRAFİK SİGORTASININ VE...

SİGORTACI YAKUP GÖKTAŞ, SELDEN KAYNAKLI OLUŞAN ARAÇ HASARLARINDA TRAFİK SİGORTASININ VE KONUTLARDAKİ HASARLARDA DASK POLİÇESİNİN HASARI KARŞILAMADIĞINI SÖYLEYEREK, “SEL HASARLARINDA ARAÇLARDAKİ HASARI KASKO, KONUT VE İŞ YERLERİNDEKİ HASARI DA KONUT VE İŞ YERİ SİGORTASI KARŞILAR” DEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Marmaris'te yazdan kalma ekim günleri turistleri sahile çekti
images

Beş ilde DSİ 22. Bölge Müdürlüğü çalışmaları kapsamlı şekilde değerlendirildi
images

Afetlerde ilk müdahaleyi yapacak ekip akreditasyon için zorlu eğitimden geçiyor
images

Gıda güvenliği için 220 işletmede eş zamanlı et denetimi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Posof'ta kısa süren dolu yaşamı kilitledi

Öncelik yollar ve raylar: Mersin'in ulaşım projeleri takipte

Tramvayda sahte çocuk fotoğrafıyla para toplayan kişi yakalandı

Tavuk eti nefes borusuna kaçan bebek sedyede müdahale ile hayata döndü

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Evcil dostlara lezzet şöleni: yerli üretim ve ihracat hedefleri fuarda ön plandaydı