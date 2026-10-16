Sel hasarında araçta kasko, konutta DASK değil konut sigortası devrede

Sel zararlarında hangi poliçe neyi karşılar?

Sigortacı Yakup Göktaş, sel kaynaklı hasarlarda hangi sigortaların devreye girdiğini açıkladı. Göktaş, trafik sigortasının sel hasarını kapsamadığını vurgulayarak, araç ve konutlarda doğru poliçenin önemine dikkat çekti.

Trafik sigortası, kasko ve araç hasarları:

"Trafik sigortası sel hasarını karşılamaz." Göktaş, trafik sigortasının kara yolunda zorunlu olan bir teminat olduğunu ve içerisine ek teminat yapılamayacağını söyledi. Araçlardaki sel hasarının karşılanması için kasko poliçesinin olması gerektiğini belirtti. Kasko poliçesinde sel-su teminatı bulunuyorsa ve poliçede muafiyet yoksa, oluşan hasar kasko kapsamında tazmin edilir.

Göktaş ayrıca, 10 yaşın üzerindeki araçlarda bazı sigorta şirketlerinin kasko sunduğunu, bu poliçelerde muafiyetli veya muafiyetsiz seçeneklerin olabildiğini ve primlerin daha yüksek olabileceğini kaydetti.

DASK, konut sigortası ve iş yeri paketleri:

Konutta sel-su hasarları konusunda Göktaş, DASKın (zorunlu deprem sigortası) deprem kaynaklı riskleri kapsadığını, ancak sel hasarını içermediğini belirtti. Bu nedenle sel riskine karşı korunmak isteyenlerin konut sigortası veya iş yeri paket sigortası yaptırmaları gerektiğini söyledi.

Bu tür konut ve iş yeri poliçeleri; yangın, yıldırım, infilak, grev, halk hareketleri ve sel-su hasarı gibi teminatları içerebilir. Göktaş, poliçelerde genellikle bir muafiyet uygulandığını, muafiyet düşüldükten sonra kalan tazminatın sigorta tarafından ödendiğini ifade etti.

Özetle, sel kaynaklı zararların karşılanmasında doğru poliçe türünün seçilmesi ve poliçe şartlarının dikkatle incelenmesi gerektiğini vurgulayan Göktaş, araç sahipleri için kasko; konut ve iş yeri sahipleri içinse ilgili paket sigortalarının önemine işaret etti.

SİGORTACI YAKUP GÖKTAŞ, SELDEN KAYNAKLI OLUŞAN ARAÇ HASARLARINDA TRAFİK SİGORTASININ VE KONUTLARDAKİ HASARLARDA DASK POLİÇESİNİN HASARI KARŞILAMADIĞINI SÖYLEYEREK, “SEL HASARLARINDA ARAÇLARDAKİ HASARI KASKO, KONUT VE İŞ YERLERİNDEKİ HASARI DA KONUT VE İŞ YERİ SİGORTASI KARŞILAR” DEDİ.