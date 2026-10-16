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Sel sonrası İstanbul'da dördüncü can kaybı teyit edildi

İstanbul'daki şiddetli yağışların ardından can kaybı 4'e çıktı. Sarıyer Ayazağa Deresi'nde bulunan Turgut Dursun'un cenazesi Adli Tıp'a kaldırıldı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 13:31

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sel sonrası İstanbul'da dördüncü can kaybı teyit edildi

Sel sonrası can kaybı artışı

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışların ardından can kaybı sayısı 4'e yükseldi. Yağışın bıraktığı etkiler ve kayıp kişilere yönelik arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bulgu ve kimlik tespiti:

Sarıyer Ayazağa Deresi yakınında bir kişinin cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemeler sonucu yaşamını yitiren kişinin Turgut Dursun olduğu belirlendi ve cenaze adli işlemler için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Arama kurtarma çalışmaları ve görüntüler:

Ekipler kayıp kişileri arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Talihsiz adamın cansız bedeninin bulunduğu alandan çıkarılma çalışmaları ekipler tarafından yürütüldü ve bu müdahale havadan görüntülendi.

Sel felaketinde can kaybı 4&#039;e yükseldi

Sel felaketinde can kaybı 4'e yükseldi

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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