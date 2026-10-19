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Sel suyuna girip camdan çıkardı: Recep Uzunkavak'ın Ayazağa'daki kurtarma anı

Ayazağa'da 14 Ekim'de yaşanan selde araçta mahsur kalan sürücüyü esnaf Recep Uzunkavak canını hiçe sayıp ön camdan kurtardı; görüntüler kaydedildi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 10:34

GÜNCELLEME: 19 Ekim 2026 - 10:38

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sel suyuna girip camdan çıkardı: Recep Uzunkavak'ın Ayazağa'daki kurtarma anı

Olayın özeti:

Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış sonrasında oluşan selde birçok iş yeri su altında kaldı, araçlar sürüklendi. Bu olaylar sırasında bir araç sürücüsü araç içinde mahsur kaldı ve çevredeki imkanlarla kapıdan çıkarılamadı. Bölgedeki esnaf Recep Uzunkavak kısa sürede müdahale ederek sürücüyü ön camdan çıkardı; müdahale anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kurtarma anı güvenlik kamerasında:

Kayıtlarda su seviyesinin ön kaput ve ön cam yüksekliğine ulaştığı, aracın içinde su bulunduğu ve sürücünün çıkmakta zorlandığı görülüyor. Recep Uzunkavak sel suyuna girip aracın önüne gelerek, kapıdan çıkarmanın mümkün olmaması nedeniyle camdan müdahale etti. Kurtarma anı panik, güçlük ve fiziksel mücadele içeren sahneler içeriyor; esnafın ısrarı ve yorulmasına rağmen sürücünün tahliye edilmesi öne çıkıyor.

Esnafın ifadeleri:

Recep Uzunkavak yaşananları şöyle anlattı: 14 Ekim'de yaşanan sel sonucunda dükkândaki tüm eşyayı bıraktığını, bir aracın içerisinde şoförün mahsur kaldığını, ön kaput ve cama kadar su olduğunu gördüklerini söyledi. Aracın içinde su olduğunu ve adamın can çekiştiğini görünce canını hiçe sayıp kurtarmayı göze aldığını belirtti. Kapıdan çıkartamadıkları için camdan zorlayarak çıkardıklarını, dengelerini kaybettiklerini ama sürücüyü kurtarabildikleri için şükrettiğini ifade etti. Müdahale sırasında tişörtünü çıkarıp eşine eğer gitmezse adamın öleceğini söylediğini, soğuk ve titreme hissettiğini de aktardı.

Zarar ve beklenti:

Uzunkavak dükkanının, elektronik eşyalarının ve spot makinelerinin sele yenik düştüğünü, yaklaşık beş dakika içinde yerin yerle bir olduğunu anlattı. Kendisinin ve çalışanlarının can güvenliğini sağlamanın önceliği olduğunu vurguladı ve Dünya malının yerine getirilebileceğini ancak bir insanın canının geri getirilemeyeceğini belirtti. Yetkililerden ve devletten mağduriyetlerine ilişkin destek beklediklerini söyledi.

Olay, bölgedeki altyapı ve acil müdahale eksikliklerini gözler önüne sererken, anında müdahale eden bir esnafın insan hayatını kurtarması ön plana çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, olayın boyutunu ve müdahalenin zorluğunu ortaya koyuyor.

RECEP UZUNKAVAK AÇIKLAMALARDA BULUNDU

RECEP UZUNKAVAK AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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