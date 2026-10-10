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Çekiciyle Karaburun köyü yakınlarında çarpışma: üç kişi yaralandı

Adıyaman Gölbaşı'nda Karaburun köyü yakınında çekiciyle otomobil çarpıştı; 3 kişi yaralandı, yaralılar Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 14:14

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çekiciyle Karaburun köyü yakınlarında çarpışma: üç kişi yaralandı

Kaza ayrıntıları:

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Karaburun köyü yakınlarında bugün iki aracın karıştığı trafik kazasında üç kişi yaralandı. Olayda, Selami D. (53) idaresindeki 23 AGR 701 plakalı çekici ile Lokman G. (22) yönetimindeki 38 LA 189 plakalı otomobil çarpıştı.

Olay yeri ve araçlar:

Kaza, Karaburun köyü çevresinde gerçekleşti. Çarpışmanın şiddeti ve araçların konumu hakkında yetkililer tarafından ilk tespitler yapıldı; olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemlerini aldı ve trafik kontrollü şekilde sağlandı.

Yaralılar ve müdahale:

Kazada, 38 LA 189 plakalı otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan Halil S. (18) ve Yusuf Kenan E. (21) yaralandı. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılar ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak jandarma ve trafik ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı; yetkililer çarpışmanın nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 3 KİŞİ...

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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