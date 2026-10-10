Çekiciyle Karaburun köyü yakınlarında çarpışma: üç kişi yaralandı

Kaza ayrıntıları:

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Karaburun köyü yakınlarında bugün iki aracın karıştığı trafik kazasında üç kişi yaralandı. Olayda, Selami D. (53) idaresindeki 23 AGR 701 plakalı çekici ile Lokman G. (22) yönetimindeki 38 LA 189 plakalı otomobil çarpıştı.

Olay yeri ve araçlar:

Kaza, Karaburun köyü çevresinde gerçekleşti. Çarpışmanın şiddeti ve araçların konumu hakkında yetkililer tarafından ilk tespitler yapıldı; olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemlerini aldı ve trafik kontrollü şekilde sağlandı.

Yaralılar ve müdahale:

Kazada, 38 LA 189 plakalı otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan Halil S. (18) ve Yusuf Kenan E. (21) yaralandı. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılar ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak jandarma ve trafik ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı; yetkililer çarpışmanın nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

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