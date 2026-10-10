Maltepe'de çöken binada hayatını kaybeden kardeşler dualarla uğurlandı

olayın ayrıntıları:

Olay, 8 Ekim sabah saat 05.40 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 7 katlı binada meydana geldi. Binanın üçüncü katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme yaşandı. Çökme sonrasında bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

arama kurtarma çalışmaları:

Ekiplerin çalışması sonucu göçükten 10 kişi sağ olarak çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmalarında, enkaz altında kalan Gülce Turhan, Ahmet Muhammet İnan (24), Zeynep İnan (20), Mesut Bilece ve Hüseyin Özkurt hayatını kaybetti. Yetkililer çökme nedenine ilişkin ayrıntıların araştırıldığını belirtti.

cenaze töreni ve defin: