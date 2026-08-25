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Selçuklu kümbetinden çıkan taşta Hazreti Muhammed ismi altı kez tekrarlandı

Kars Ani Ören Yeri'ndeki Selçuklu mezarlığında bulunan bezemeli taşta kufi hatla 'Hazreti Muhammed' ismi toplam altı kez yazılı olduğu tespit edildi.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 11:31

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Selçuklu kümbetinden çıkan taşta Hazreti Muhammed ismi altı kez tekrarlandı

Selçuklu kümbetinden çıkan taşta Hazreti Muhammed ismi altı kez tekrarlandı

Kars'ın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Ani Ören Yeri'nde yürütülen kazılarda, üzerinde kufi yazıyla Hazreti Muhammed isminin tekrarlandığı bezemeli bir Selçuklu taşı ortaya çıkarıldı. Eserin, Ani'deki Selçuklu Mezarlığı'na ait bir kümbetten geldiği değerlendiriliyor.

Motif ve yazı kuşağı:

Taşın merkezinde yer alan sekiz köşeli yıldız motifi ile çevresindeki yazı kuşağı dikkat çekiyor. Kuşaktaki yazılarda Hz. Muhammed ismi bazı bölümlerde üç kez okunabiliyor; eserin farklı kısımlarındaki yazılarla birlikte ismin taş üzerinde toplam altı kez tekrarlandığı belirtildi. Usta işçiliği ve kufi hattı, yapının Selçuklu dönemi karakterini taşıdığını gösteriyor.

Sergi planı ve kültürel değerlendirme:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya paylaşımında eserin, "ecdadımızın Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’e duyduğu derin muhabbetin asırlardır taşta yaşayan nişanesi" olduğunu vurguladı. Bulunan taş önce Ahlat'taki sergide Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ziyaretçilere sunulacak, sergi sonrasında ise eser Kars Müzesi'ne getirilecek.

Ani Ören Yeri'nde ortaya çıkarılan bu parça, hem kufi yazı hem de geometrik bezemeleriyle bölgenin Selçuklu sanat geleneğine ışık tutuyor ve yerel kültürel miras açısından değer taşıyor.

ANİ ÖREN YERİ’NDE “HZ. MUHAMMED” İSMİNİN 6 KEZ YER ALDIĞI SELÇUKLU TAŞI...

ANİ ÖREN YERİ’NDE “HZ. MUHAMMED” İSMİNİN 6 KEZ YER ALDIĞI SELÇUKLU TAŞI BULUNDU(KARS-İHA)

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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