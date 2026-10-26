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Selçuklu'da minibüsle hafriyat kamyonu çarpıştı: 10 kişi yaralandı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde Mehtap Caddesi'nde hafriyat yüklü kamyonla çarpışan minibüsteki 10 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 15:09

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Selçuklu'da minibüsle hafriyat kamyonu çarpıştı: 10 kişi yaralandı

kaza ayrıntıları:

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi Mehtap Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen kazada, hafriyat yüklü kamyon ile minibüs çarpıştı. Edinilen bilgiye göre, sürücü S.İ. yönetimindeki 42 DEC 47 plakalı kamyon ile Buket Sokak'tan çıkan sürücü M.E.A. idaresindeki 42 M 8045 plakalı minibüs çarpıştı.

yaralananlar ve müdahale:

Çarpmanın etkisiyle minibüsteki 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

görüntüler ve soruşturma:

Kaza anı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Mehtap Caddesi üzerinde ilerleyen kamyon ile Buket Sokak'tan çıkan minibüsün çarpışması görülüyor. Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı, kaza nedeninin tespiti için görgü tanıkları ve kayıtlar inceleniyor.

KAZA ANI ANBEAN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

KAZA ANI ANBEAN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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