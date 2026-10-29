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Selçuklu'da öğrencilerin sağlığı için kantinlere kapsamlı denetim başlatıldı

Selçuklu Belediyesi ile sağlık, eğitim ve tarım müdürlükleri, öğrencilerin sağlığı için okul kantinlerinde hijyen ve son kullanma tarihlerini denetliyor.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 11:30

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Selçuklu'da öğrencilerin sağlığı için kantinlere kapsamlı denetim başlatıldı

denetimler nasıl yürütülüyor:

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Milli Eğitim, İlçe Sağlık ve İlçe Tarım ve Orman müdürlükleriyle koordineli olarak, öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla okul kantinlerinde denetimler gerçekleştiriyor.

Denetimlerde satışa sunulan ürünlerin hijyen şartlarına uyumu, ürünlerin muhafaza edilme koşulları ve son kullanma tarihleri titizlikle kontrol ediliyor. Ekipler ayrıca kantinlerin genel temizlik durumunu, gıda ürünlerinin saklanma şartlarını ve satış alanlarının hijyen standartlarına uygunluğunu denetleyerek, öğrenci sağlığını riske atabilecek durumlarda işletmecilere uyarılarda bulunuyor.

uygulanan yaptırımlar ve bilgilendirme:

Mevzuata aykırı durumların tespit edilmesi halinde ilgili idari işlemler uygulanırken, kantin işletmecilerine gıda güvenliği ve hijyen konusunda bilgilendirme yapılıyor. Denetimlerin temel hedefi; olası sağlık risklerinin önlenmesi ve okullarda sürdürülebilir hijyen koşullarının sağlanmasıdır. Selçuklu Belediyesi ve ilgili kurumlar, bu çalışmaları eğitim dönemi boyunca ilçe genelindeki eğitim kurumlarını kapsayacak şekilde sürdürecek.

başkan pekyatırmacı'nın değerlendirmesi:

Başkan Pekyatırmacı: "Çocuklarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması bizim önceliklerimiz arasında yer alıyor. Öğrencilerimizin günün önemli bir bölümünü geçirdiği okullarda kantinlerin hijyen kurallarına uygun hizmet vermesi büyük önem taşıyor. Selçuklu Kaymakamlığımız koordinasyonunda oluşturulan komisyondaki ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde yürüttüğümüz denetimlerde hem gıda güvenliğini sağlamayı hem de muhtemel olumsuzlukların önüne geçmeyi hedefliyoruz. Amacımız, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan gerekli tedbirleri almak ve okullarımızda sağlıklı bir gıda ortamının oluşmasına katkı sunmak. Bu noktada kantin işletmecilerimizin de gerekli hassasiyeti göstermesi, hijyen kurallarına uyması ve öğrencilerimize sunulan ürünlerin güvenilirliğine dikkat etmesi büyük önem taşıyor. Çocuklarımızın sağlığını korumak adına ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde denetimlerimizi eğitim dönemi boyunca sürdürecek ve gerekli hassasiyeti göstermeye devam edeceğiz" dedi.

KONYA’NIN MERKEZ SELÇUKLU İLÇE BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, SELÇUKLU İLÇE MİLLİ EĞİTİM...

KONYA’NIN MERKEZ SELÇUKLU İLÇE BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, SELÇUKLU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ, SELÇUKLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE SELÇUKLU İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİYLE BİRLİKTE, ÖĞRENCİLERİN SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR GIDAYA ULAŞMASINI SAĞLAMAK AMACIYLA OKUL KANTİNLERİNDE DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİYOR.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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