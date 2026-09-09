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Şeremen Deresi mevkiinde şarampole devrilen otomobilde bir kişi yaşamını yitirdi, üç kişi yaralandı

Samsun'da Havza-Ladik bölgesinde aracın şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı; yaralılardan biri sevk edildi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 15:10

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Şeremen Deresi mevkiinde şarampole devrilen otomobilde bir kişi yaşamını yitirdi, üç kişi yaralandı

kaza yeri ve zaman:

Samsun'un Havza ve Ladik ilçeleri sınırındaki Uluçal ile Derinöz mahalleleri arasındaki Şeremen Deresi mevkiinde, saat 11.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Kayacık Mahallesi'nden Derinöz istikametine seyir halinde olan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 55 AEE 576 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

yaşamını yitiren ve yaralananlar:

Kazada araçta bulunan aynı aileden Asiye Kaya olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Salim Kaya, kızı Ekin Kaya ve ablası Gülcihan Kaya ise yaralandı. Olayda araç plakası 55 AEE 576 olarak tespit edildi.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralılar ambulanslarla Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı; durumu ağır olan Gülcihan Kaya ise ilk müdahalesinin ardından Samsun Şehir Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

YARALILAR, AMBULANSLARLA HAVZA DEVLET HASTANESİ&#039;NE KALDIRILDI.

YARALILAR, AMBULANSLARLA HAVZA DEVLET HASTANESİ'NE KALDIRILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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