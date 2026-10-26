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Sergen Yalçın yeni görevinde ilk derbiyi stattan takip etti

A Milli Takım teknik direktörü Sergen Yalçın, Trendyol Süper Lig 9. haftasında Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Murat Kaytaz ile protokolden izledi.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 22:13

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Sergen Yalçın yeni görevinde ilk derbiyi stattan takip etti

Sergen Yalçın stattan izledi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini RAMS Park'tan takip etti. Haftanın başında göreve başlayan Yalçın, maçı protokol tribününden izledi.

protokoldeki isimler:

Yalçın'a yardımcı antrenörü Murat Kaytaz eşlik etti. İki teknik adamın birlikte tribünde yer alması, milli takım çalışmalarına ilişkin doğrudan değerlendirme ve gözlem fırsatı sundu.

gözlem ve bağlam:

RAMS Park'taki bu izleme, Yalçın'ın görevine başladıktan sonra lig içi ekipleri yerinde takip etme tercihini gösteriyor. Derbinin atmosferi ve takımların oyun düzenleri, teknik heyetin önümüzdeki döneme dair planlama ve değerlendirmelerinde referans oluşturacak unsurlar arasında yer aldı.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI TEKNİK DİREKTÖRÜ SERGEN YALÇIN, GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİNİ STADYUMDAN...

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI TEKNİK DİREKTÖRÜ SERGEN YALÇIN, GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİNİ STADYUMDAN İZLEDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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