Serhat Kılıç son yolculuğuna Karşıyaka'da uğurlandı

Sanatçı için Ankara'da son tören

İstanbul'da evinde ölü bulunan dizi ve tiyatro oyuncusu Serhat Kılıç, Ankara'da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Cenaze töreninin ayrıntıları:

Cenazesi, 5 Eylül'de İstanbul'daki evinde ölü bulunmasının ardından Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı ile uğurlandı. Namazın ardından defin işlemi için tören alandan Karşıyaka Mezarlığı'na geçildi.

Yakınları ve sevenlerinin katılımı:

Defin törenine merhumun ailesi, kız arkadaşı Özlem Esmergül, oyuncu arkadaşları, yakınları ve çok sayıda seveni katıldı. Tören boyunca yakın çevresi ve sevenleri duygusal anlar yaşadı.

Gerçekleştirilen tören, sanatçının yakınları ve sevenlerinin son kez vedalaşmasıyla tamamlandı. Cenaze süreci Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki namaz ve Karşıyaka Mezarlığı'ndaki definle son buldu.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE HAYATINI KAYBEDEN SANAT DÜNYASININ SEVİLEN İSİMLERİNDEN ÜNLÜ OYUNCU SERHAT KILIÇ, DÜZENLENEN CENAZE TÖRENİNİN ARDINDAN KARŞIYAKA MEZARLIĞI’NDA SEVENLERİ TARAFINDAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.