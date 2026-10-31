Dolar 49,9308 +0,04%
Euro 55,7198 -0,10%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.236,47 -3,63%
EUR/USD 1,1166 -0,13%
Brent Petrol 112,33 +1,38%
--°

Serik'te yaya geçidinde kaza: bir kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde D-400 kara yolunda yaya geçidinden geçen Ramazan Kızıl'a çarpan otomobil sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 00:19

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Serik'te yaya geçidinde kaza: bir kişi hayatını kaybetti

Serik'te yaya geçidinde ölümle sonuçlanan kaza

Antalya'nın Serik ilçesi Orta Mahalle'de, D-400 Antalya-Alanya kara yolu üzerinde meydana gelen kazada bir yaya yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre, 07 CBV 126 plakalı otomobili kullanan Ali Osman Ö., yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Ramazan Kızıl'a çarptı.

kaza anı ve müdahale:

Çarpmanın etkisiyle sürücü kontrolü kaybeden otomobil refüjdeki ağaca ve demir bariyerlere çarparak durdu. Kazada hem yaya Ramazan Kızıl hem de sürücü Ali Osman Ö. yaralandı. Olay yerinde bulunan ekiplerce yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay anında bölgede bulunan Serik Belediye Başkanı Op. Dr. Kadir Kumbul durarak yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekipleri, olay yerindeki müdahalenin ardından yaralılardan Ramazan Kızıl'ı Serik Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

trafik akışı ve soruşturma:

Serik Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen Ramazan Kızıl hayatını kaybetti ve cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Ali Osman Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle kara yolunda bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve olay yerindeki deliller ile görgü tanıklarının ifadelerini değerlendiriyor.

ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA, KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAPILAN TÜM...

ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA, KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hatay'da aranan hırsızlık hükümlüsü polisin çalışmasıyla yakalandı
images

İnegöl girişinde karayolu geçişi can aldı
images

Orhangazi Mahallesi'nde araç takla attı; müdahale sonrası sürücü hastaneye sevk...
images

İtfaiye ekipleri Döver Seyir Terası yakınında düşen vatandaşı kurtardı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ceylanlı'nın yeni salonu cumhuriyet coşkusuna ev sahipliği yaptı

Antakya'da 1 yıl 1 ay 10 günlük ceza ile aranan hükümlü tutuklandı

İskenderun trafiğinde takla: Sakarya Mahallesi'nde üç yaralı

Defne'de itfaiyenin müdahalesiyle mahalledeki yılan güvenle doğaya salındı

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat