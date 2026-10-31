Serik'te yaya geçidinde kaza: bir kişi hayatını kaybetti

Serik'te yaya geçidinde ölümle sonuçlanan kaza

Antalya'nın Serik ilçesi Orta Mahalle'de, D-400 Antalya-Alanya kara yolu üzerinde meydana gelen kazada bir yaya yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre, 07 CBV 126 plakalı otomobili kullanan Ali Osman Ö., yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Ramazan Kızıl'a çarptı.

kaza anı ve müdahale:

Çarpmanın etkisiyle sürücü kontrolü kaybeden otomobil refüjdeki ağaca ve demir bariyerlere çarparak durdu. Kazada hem yaya Ramazan Kızıl hem de sürücü Ali Osman Ö. yaralandı. Olay yerinde bulunan ekiplerce yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay anında bölgede bulunan Serik Belediye Başkanı Op. Dr. Kadir Kumbul durarak yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekipleri, olay yerindeki müdahalenin ardından yaralılardan Ramazan Kızıl'ı Serik Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

trafik akışı ve soruşturma:

Serik Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen Ramazan Kızıl hayatını kaybetti ve cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Ali Osman Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle kara yolunda bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve olay yerindeki deliller ile görgü tanıklarının ifadelerini değerlendiriyor.

ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA, KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI.