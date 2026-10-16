Sermaye piyasalarını hedef alan manipülasyona izin yok

cumhurbaşkanı açıklaması ve sürecin özeti:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13. Türkiye İnovasyon Haftası programında yaptığı konuşmada son haftalarda gündeme gelen fon piyasası sorununa ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Erdoğan, 17 Eylül'den itibaren alınan kararlı tedbirlerle sorunun kontrol altına alındığını söyledi ve sürecin titizlikle yürütüldüğünü vurguladı. Tam yetkiye sahip fon koordinasyon kurulunun kurulduğunu bildiren Erdoğan, operasyonun cerrah titizliğinde yürütüldüğünü ifade etti.

ödemeler ve tasfiye süreci:

Erdoğan, tasfiye edilen fonlardaki birikimlerin yatırım sahiplerine mümkün olan en kısa sürede ödenmesinin birinci öncelik olduğunu açıkladı. Olağan tasfiyelerde ödemelerin geçtiğimiz hafta başladığını ve sorunsuz devam ettiğini belirtti. Olağanüstü tasfiyelerle ilgili olarak ise Meclis'e sunulan kanun teklifinin yasalaşmasının ardından ara ödemelerin başlayacağı belirtildi.

hukukî süreçler ve manipülasyonla mücadele:

Manipülasyon yaparak haksız kazanç elde edenlerle hukuk önünde hesaplaşılacağını net bir dille ifade eden Cumhurbaşkanı, soruşturmaların yeni bilgiler ve itiraflar ışığında derinleştirildiğini söyledi. Erdoğan, piyasa düzenbazlığı yapanlara karşı hoşgörü gösterilmeyeceğini; sağlanan fahiş kazancın sahiplerinden mutlaka tahsil edileceğini kaydetti. Bu noktada yargı süreçlerinin dikkate alınarak icra edildiği vurgulandı.

‘‘Benim ihracatçı kardeşim…’’ ifadeleriyle reel sektöre destek vurgulayan Erdoğan, ihracatçı, sanayici ve tüccarın fedakârlığına dikkat çekti ve fırsatçıların yarattığı haksız kazancın toplum nezdinde kabul edilemeyeceğini ifade etti.

sermaye piyasalarının rolü ve uyarılar:

Erdoğan sermaye piyasalarının tasarruf sahipleri ile reel sektör arasında bir finans köprüsü kurduğunu hatırlattı. Bu köprünün borçlandırma yerine ortaklığa dayalı, faizsiz imkanlar sunması bakımından ayrı bir önemi olduğunu belirtti. 2008 küresel krizinden sonra bankacılık sektörünün finansman konusundaki isteksizliğinin sermaye piyasalarının rolünü daha kritik hale getirdiğini söyledi.

Sermaye piyasalarının teknoloji ve inovasyonun finansmanında stratejik bir işlev gördüğünü, yüksek AR-GE maliyetleri ve uzun proje süreleri sebebiyle teknoloji yatırımlarının sermaye piyasalarına daha uygun olduğunu vurguladı. Milli teknoloji hamlesinin finansal destekleyicilerinden birinin girişim sermayesi yatırım fonları olduğunu ifade etti.

Toplam fon sayısının yalnızca yüzde 4,6'sında ortaya çıkan bir sorunu gerekçe göstererek tüm araçların kriminalize edilmesinin sakıncalı olduğunu belirten Erdoğan, bu tür bir yaklaşımın Türkiye ekonomisinin altını oymak ve kalkınma yürüyüşüne sabotaj yapmak anlamına geleceğini söyledi. Buna ne siyasetçinin ne de gazetecinin hakkı olmadığını vurguladı.

siyaset, medya ve sorumluluk çağrısı:

Erdoğan muhalefeti ve bazı basın organlarını kriz tellallığı yapmakla eleştirdi; sermaye piyasalarını hedef alarak yatırımcıyı ürküten ve ekonomiyi zora sokan söylemlere izin verilmeyeceğini belirtti. Sorumluluk sahibi bir tutumla fırsatçılar ile yatırımcılar arasında net bir çizgi çekildiğini ifade ederek, muhalefet ve tetikçi medyada aynı ihtimamı göremediğini söyledi.

Erdoğan, ‘‘Bizi siyaseten köşeye sıkıştırma adına sermaye piyasalarımıza ateş etmekten çekinmediler’’ sözleriyle, süreci fırsat olarak görenlerin davranışlarını eleştirirken, milyonlarca aileyi etkileyen bu durumun toplum açısından kötü bir sınav olduğunu dile getirdi.

geleceğe dönük mesajlar ve devlet sorumluluğu:

Son bölümde Cumhurbaşkanı, fon piyasasındaki sorunla mücadele edilirken sağlam organların tahrip edilmemesi gerektiğine dikkat çekti. ‘‘Tamahkarlara ve sahtekarlara karşı hep beraber kararlılıkla mücadele edelim ama sermaye piyasalarımızı sağlıklı organlarından yoksun bırakmayalım’’ çağrısında bulundu. Reel sektörün finansal nefes borularının tıkanmasının ülke ekonomisine zarar vereceğini belirterek herkesin daha özverili bir üslup kullanmasını beklediğini ifade etti.

Erdoğan, devlet ciddiyeti ve sorumluluk çerçevesinde hareket etmeye devam edeceklerini; milletin hak ve hukukunu, selametini her türlü hesabın üzerinde tutacaklarını sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sermaye piyasamıza ateş etmekten çekinmediler"