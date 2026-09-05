Servis tartışmasında hayatını kaybeden sürücünün silahlı saldırı görüntüleri ortaya çıktı

Hadımköy'de servis kavgası ve güvenlik kamerası kayıtları

Arnavutköy Hadımköy Mahallesi Ürgüplü Caddesi'nde dün saat 17.30 sıralarında yaşanan olayda, iki servis minibüsü sürücüsü arasında çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Olayda ağır yaralanan Mehmet Taştan, kaldırıldığı Hadımköy Doktor Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Olay anı ve kamera görüntüleri:

Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 34 LAR 691 plakalı işçi servisinin sürücüsü Mehmet Taştan ile 34 LDE 633 plakalı servis minibüsünün sürücüsü Özcan K. arasında başlayan tartışmanın kısa sürede alevlendiği görülüyor. Görüntülerde, tartışma sırasında şüphelinin belinden silahı çıkardığı ve Taştan'a doğru ateş ettiği, silah sesleriyle birlikte çevredeki kişilerin panik içinde bölgeden kaçtığı anlar yer alıyor.

Savcılık ve emniyetin incelemesine alınan kayıtlar, olayın gelişimini belgeleyerek soruşturma için önemli delil oluşturdu.

Soruşturma ve şüphelinin yakalanması:

Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye getirilen Taştan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bağlı yunus polisleri, şüphelinin kullandığı aracı Haraççı-Hadımköy Yolu Caddesi üzerinde durdurarak Özcan K.'yı gözaltına aldı. Şüphelinin, olayda kullandığı silahı yol kenarına attığını söylediği öğrenildi. Taştan'ın vücuduna dört kurşun isabet ettiği belirtildi.

Soruşturmayı yürüten ekipler, olayın çıkış sebebi olarak gösterilen akaryakıt anlaşmazlığı iddiasını değerlendiriyor. Olayla ilgili olarak başlatılan adli işlemler ve delil çalışmaları devam ediyor.

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