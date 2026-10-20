Sessiz ilerleyen osteoporoz çoğunlukla kırıkla ortaya çıkıyor

Osteoporoz genellikle sessiz ilerliyor

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ortopedi uzmanı Dr. Erdal Gedikoğlu hastaların çoğunlukla osteoporoza kırıkla başvurduğunu vurguladı. Uzmanlar, halk arasında "kemik erimesi" olarak bilinen osteoporozun, kalça, el bileği ve bel kırıkları gibi ağır sonuçlara yol açtığını, basit travmaların bile ciddi komplikasyonlara sebep olabildiğini belirtiyor.

Riskler ve sık görülen kırıklar

Gedikoğlu, osteoporozun yalnızca yaşlanmaya bağlı olmadığını, hormonal bozuklukların da kemik kalitesini düşürebileceğini söyledi. Özellikle menopoz sonrası kadınlar ve ileri yaştaki nüfusun risk grubunda olduğuna dikkat çekildi. Uzmanın ifadesiyle: "Çoğu hastamız, kemik taramasının rutin sağlık politikalarımız kapsamında yapıldığını bilmediği için kemik taraması yaptırmıyor." Bu nedenle hekimler, risk grubundaki kişilere düzenli tarama yapılmasını öneriyor.

Hastalığın sinsi seyretmesi nedeniyle hastalar genellikle ilk belirtiyi kırıkla alıyor; bu durum erken tanı fırsatını kaçırmaya neden oluyor. Dünya Sağlık Örgütü referansıyla, 75 yaş üzeri hastalara rutin olarak DEXA (kemik yoğunluğu ölçümü) yapılması benimsenmiş durumda.

Korunma, tarama ve tedavi yaklaşımları

Hareketsiz yaşam tarzının osteoporoz riskini artırdığına dikkat çeken Gedikoğlu, fiziksel aktivitenin önemini şu sözlerle özetledi: "Kemik kalitemizin ancak hareketle artabileceğini biliyoruz." Hekimler günlük yaşamda özellikle günde en az bir saat yürünmesini öneriyor. Tedavi ve rehabilitasyon sürecinde fizik tedavi uzmanları ve fizyoterapistler ile erken mobilizasyonun sağlanması hedefleniyor.

Beslenme de kırık riskinin ve iyileşme sürecinin belirleyicileri arasında. Gedikoğlu, fast-food ağırlıklı, karbonhidrat ve yağ odaklı beslenmenin kemik kalitesini olumsuz etkilediğini; bunun yerine protein, yeşil sebzeler, süt ve süt ürünleri gibi vitamin ve minerallerce zengin, dengeli bir beslenme modelinin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca sigara ve alkolden uzak durmak gerektiği belirtildi.

Kırıkla başvuran hastaların hepsine rutin olarak DEXA ile osteoporoz değerlendirmesi yapıldıktan sonra uygun medikal ve rehabilitasyon tedavisine başlandığı, bu sürecin ekip çalışmasıyla yürütüldüğü ifade edildi. Uzmanlar, özellikle menopoz sonrası kadınlar ve yaşlı popülasyonun yılda en az bir kez kemik tarama testi yaptırmasını öneriyor.

UZMANLAR, OSTEOPOROZUN ÖZELLİKLE KALÇA, EL BİLEĞİ VE BEL KIRIKLARININ ÖNEMLİ NEDENLERİ ARASINDA YER ALDIĞI BELİRTİ. HALK ARASINDA “KEMİK ERİMESİ” OLARAK BİLİNEN HASTALIĞIN UZUN SÜRE BELİRTİ VERMEDEN İLERLEYEBİLDİĞİNİ SÖYLEDİ.