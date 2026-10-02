Teknofest'te Karabağ gazisinin birlik ve dua mesajı

festival ziyaretinin detayları:

TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında Azerbaycan'dan gelen İkinci Karabağ Savaşı gazisi Taleh Camalov, festival alanını gezerek yerli ve milli ürünleri inceledi. Camalov, alanda yoğun ilgiyle karşılandı; ziyaret sırasında üretim stantlarını dolaştı ve katılımcılarla sohbet etti.

Festival ekibi ve ziyaretçilerle samimi anlar yaşayan Camalov, Türk askerleriyle kucaklaşarak hatıra fotoğrafları çektirdi. Bu buluşma, alanı gezenler arasında birlik ve dayanışma duygusunu güçlendiren bir sahne oluşturdu.

camalov'un açıklamaları:

Camalov, TEKNOFEST için Türkiye'ye geldiğini söyleyerek etkinliğe her yıl katıldığını belirtti. "Ben her sene katılıyorum. Bütün TEKNOFEST’lere katıldım ve her sene de yeni teknolojiler görüyoruz," ifadelerini kullandı. Ziyaretinin önemine değinerek, "Allah yardım etsin, devamlı etsin. İki devlet, tek milletiz: Azerbaycan-Türkiye. Allah askerlerimizi korusun" diye konuştu.

Bu sözler, katılımcılar arasında duygusal karşılık buldu ve festival atmosferinde kardeşlik duygusunun vurgulanmasına katkı sağladı. Camalov'un ziyareti, TEKNOFEST'in bölgesel ve uluslararası bir buluşma noktası olduğunu bir kez daha gösterdi.

TEKNOFEST GÜNEYDOĞU’YA KATILAN 2. KARABAĞ SAVAŞI GAZİSİ AZERBAYCANLI TALEH CAMALOV, FESTİVAL ALANINI ZİYARET EDEREK TÜRK ASKERLERİYLE BİR ARAYA GELDİ. AZERBAYCAN’DAN TEKNOFEST İÇİN TÜRKİYE’YE GELDİĞİNİ BELİRTEN İKİNCİ KARABAĞ GAZİSİ TALEH CAMALOV, "İKİ DEVLET, TEK MİLLETİZ: AZERBAYCAN-TÜRKİYE. ALLAH ASKERLERİMİZİ KORUSUN" DEDİ.