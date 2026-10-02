Dolar 49,1076 +0,06%
Euro 55,1971 -0,03%
Bist 12.262,28 +0,11%
Altın Gram 6.645,52 +0,16%
EUR/USD 1,1227 -0,16%
Brent Petrol 99,89 -2,37%
--°

Teknofest'te Karabağ gazisinin birlik ve dua mesajı

İkinci Karabağ Savaşı gazisi Taleh Camalov, TEKNOFEST Güneydoğu'yu ziyaret ederek yerli ürünleri inceledi, Türk askerleriyle buluştu ve dua etti.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 14:32

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Teknofest'te Karabağ gazisinin birlik ve dua mesajı

festival ziyaretinin detayları:

TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında Azerbaycan'dan gelen İkinci Karabağ Savaşı gazisi Taleh Camalov, festival alanını gezerek yerli ve milli ürünleri inceledi. Camalov, alanda yoğun ilgiyle karşılandı; ziyaret sırasında üretim stantlarını dolaştı ve katılımcılarla sohbet etti.

Festival ekibi ve ziyaretçilerle samimi anlar yaşayan Camalov, Türk askerleriyle kucaklaşarak hatıra fotoğrafları çektirdi. Bu buluşma, alanı gezenler arasında birlik ve dayanışma duygusunu güçlendiren bir sahne oluşturdu.

camalov'un açıklamaları:

Camalov, TEKNOFEST için Türkiye'ye geldiğini söyleyerek etkinliğe her yıl katıldığını belirtti. "Ben her sene katılıyorum. Bütün TEKNOFEST’lere katıldım ve her sene de yeni teknolojiler görüyoruz," ifadelerini kullandı. Ziyaretinin önemine değinerek, "Allah yardım etsin, devamlı etsin. İki devlet, tek milletiz: Azerbaycan-Türkiye. Allah askerlerimizi korusun" diye konuştu.

Bu sözler, katılımcılar arasında duygusal karşılık buldu ve festival atmosferinde kardeşlik duygusunun vurgulanmasına katkı sağladı. Camalov'un ziyareti, TEKNOFEST'in bölgesel ve uluslararası bir buluşma noktası olduğunu bir kez daha gösterdi.

TEKNOFEST GÜNEYDOĞU’YA KATILAN 2. KARABAĞ SAVAŞI GAZİSİ AZERBAYCANLI TALEH CAMALOV, FESTİVAL...

TEKNOFEST GÜNEYDOĞU’YA KATILAN 2. KARABAĞ SAVAŞI GAZİSİ AZERBAYCANLI TALEH CAMALOV, FESTİVAL ALANINI ZİYARET EDEREK TÜRK ASKERLERİYLE BİR ARAYA GELDİ. AZERBAYCAN’DAN TEKNOFEST İÇİN TÜRKİYE’YE GELDİĞİNİ BELİRTEN İKİNCİ KARABAĞ GAZİSİ TALEH CAMALOV, "İKİ DEVLET, TEK MİLLETİZ: AZERBAYCAN-TÜRKİYE. ALLAH ASKERLERİMİZİ KORUSUN" DEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Adıyaman’da çocuklara hayvan sevgisi dersi: patibulansla tanıştılar
images

Sarıgöl jandarmasından itfaiyecilere anlamlı ziyaret
images

Edebiyat kentinde buluşma: Eskişehir'de Uluslararası Yunus Emre şenliği başladı
images

Manevi sabah buluşması Kavak'ta cemaatin birlik duygusunu pekiştirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

E-5'te iş çıkışı asfalt çalışması İstanbulları zora soktu

OMÜ rektörü Fatma Aydın genç projelerle Teknofest'te buluştu

Uraloğlu: terörsüz Türkiye süreci yatırımlara ve turizme ivme kazandıracak

Samiha Ayverdi'nin penceresinden Bursa'nın kadim dokusu

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı