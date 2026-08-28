Sıcakla boğuşan İskenderun’da sahilde soğuk su noktaları hizmette

İskenderun sahilinde ücretsiz soğuk su sebilleri hizmete girdi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde hava sıcaklıklarının 40 derece ve üzerine çıkmasıyla İskenderun Belediyesi, sahil şeridinin birçok noktasına ücretsiz soğuk su sebilleri yerleştirdi. Uygulama hem yürüyüş yapan vatandaşlara hem de sokak hayvanlarına yönelik serinleme olanağı sağlıyor.

Sebillerin işlevi ve erişim:

Sahilde konuşlandırılan sebiller, hem içme suyu hem de pet şişe doldurma imkanı sunuyor. Cihazların alt kısmında bulunan hazneler sayesinde sokak hayvanları da doğrudan soğuk suya ulaşabiliyor; bu sayede hem insanlar hem de hayvanlar aynı noktadan faydalanabiliyor.

Vatandaşların tepkisi:

Sahilde uygulamadan memnuniyetini dile getiren sakinlerden 17 yaşındaki Batuhan Sesli, uygulamanın önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Bu hizmet hem insanlarımız için su doldurma imkanı sağlıyor hem de evcil veya sokak hayvanları için düşünülmüş bir şey. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Sıcak havada insanlar serinleyebiliyor, elini yüzünü yıkayabiliyor. Belediyemiz tabii ki çok çalışıyor; sahili deprem sonrasında bu şekilde düzenledikleri için Allah razı olsun. Hayvanlarımızı da düşünmek çok iyi bir şey"

Emekli kimya mühendisi İlker Atlas ise uygulamanın yerel ihtiyaçları karşıladığını belirterek, "Emeği geçenlerin eline, koluna sağlık. Sıcak havalarda İskenderun gibi bir bölgede serinlemek çok zor, bu yüzden bu imkan gerçekten çok iyi olmuş. Aynı zamanda hayvanların da düşünüldüğü iyi bir proje ve yatırım. Umarım beklenen verim alınır" ifadelerini kullandı.

Yerel halk ve ziyaretçiler, hem insanları hem de sokak hayvanlarını gözeten bu projenin, özellikle sıcak dalgaları sırasında sahil kullanımını daha konforlu hale getirdiğini belirtti ve uygulamayı yürüten belediye ekiplerine teşekkür etti.

KAVURUCU SICAKLARDA, İSKENDERUN BELEDİYESİ VATANDAŞLARIN VE SOKAK HAYVANLARININ SERİNLEMESİ AMACIYLA SAHİL ŞERİDİNİN BİRÇOK NOKTASINA SOĞUK SU SEBİLLERİ YERLEŞTİRDİ