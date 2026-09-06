Sigorta sektörü: OVP hedeflerine somut katkı sağlayacak stratejik bir aktör

TSB'den OVP değerlendirmesi:

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Ahmet Yaşar, Orta Vadeli Program'ın (OVP) açıklanmasının ardından yayımladığı yazılı değerlendirmede, sigorta sektörünün OVP hedeflerinin gerçekleştirilebilmesinde öncelikli ve stratejik bir rol oynayacağını belirtti. Yaşar, programın dezenflasyon, sürdürülebilir büyüme, yatırımların ve ihracatın desteklenmesi, finansmana erişim, uzun vadeli tasarrufların artırılması, yeşil ve dijital dönüşüm ile ekonomik dayanıklılığa vurgu yapmasını önemli bulduklarını kaydetti.

Yaşar, OVP’de özellikle dayanıklılık kavramının güçlü biçimde yer almasının sigorta sektörü açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Enerji ve su arz güvenliğinden tarımsal dayanıklılığa, stratejik sektörlerden afet risklerine kadar uzanan geniş risk alanlarında sigortacılığın risk yönetimi, ekonomik kayıpların paylaşılması ve kamu maliyesi üzerindeki yükün azaltılması işlevlerine dikkat çekti.

Afetlerin mali boyutu ve sigortanın rolü:

Yaşar, 6 Şubat depremlerinin afetlerin ekonomik ve mali boyutunu açıkça gösterdiğini belirterek, program verilerine göre 2023-2026 döneminde, 2026 yılı fiyatlarıyla deprem harcamalarının 5,4 trilyon TL’ye (yaklaşık 104 milyar dolar) ulaşacağının ve toplam harcamanın yaklaşık 116 milyar dolar seviyesinde beklendiğinin altını çizdi. Ayrıca 2027 yılı için yaklaşık 10 milyar dolar ilave harcama öngörüldüğünü hatırlattı.

Bu büyüklükteki rakamların afetlerin yalnızca insani değil, aynı zamanda ekonomi ve kamu maliyesi açısından da ciddi risk oluşturduğunu gösterdiğini vurgulayan Yaşar, afet sonrası kamu kaynaklarıyla kayıpların telafi edilmesinin yanı sıra risk azaltıcı kentsel dönüşüm politikalarının hızlandırılması gerektiğini söyledi. Kalan riskin daha büyük bölümünün ise sigorta, reasürans ve sermaye piyasaları aracılığıyla paylaşılmasının önemine dikkat çekti ve Zorunlu Afet Sigortası kapsamının genişletilmesini bütüncül bir yaklaşımın parçası olarak değerlendirdiklerini belirtti.

İhracat, finansman ve uzun vadeli tasarruflar:

OVP’de ihracat sigortalarının daha etkin kullanılmasına yönelik yaklaşımın önemini de vurgulayan Yaşar, ihracatçıların ticari ve politik risklere karşı korunmasının yeni pazarlara açılmayı kolaylaştıracağını ve rekabet gücünü artıracağını söyledi. Sigorta sektörünün ihracat politikalarının tamamlayıcı unsuru değil, finansmanla birlikte temel araçlarından biri olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

Programın banka dışı finansal kuruluşların geliştirilmesine yönelik adımlarını da finansal sistemin derinleşmesi açısından olumlu bulan Yaşar, Türkiye’nin büyümesinin ağırlıklı olarak bankacılık üzerinden finanse edildiği yapının, sigorta, emeklilik, sermaye piyasaları ve diğer banka dışı kuruluşların daha güçlü rol aldığı dengeli bir mimariye dönüşmesini desteklediklerini ifade etti. Bu dönüşümün risklerin daha geniş tabana yayılmasını ve uzun vadeli fonların ekonomiye kazandırılmasını sağlayacağına işaret etti.

Yaşar, OVP’de uzun vadeli tasarrufların teşvik edilmesine yönelik hedeflerin sigorta ve emeklilik sektörü için özel bir öneme sahip olduğunu belirterek, hayat sigortaları ve Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) büyümesinin hem bireylerin güvence ihtiyacını karşıladığını hem de ülkenin uzun vadeli yerli kaynak ihtiyacına katkı verdiğini kaydetti.

Dezenflasyon sürecinin sektöre yeni bir dönem açacağını söyleyen Yaşar, önümüzdeki dönemde prim artışlarından reel büyümeye, poliçe ve sigortalı sayısının artırılmasından sürdürülebilir teknik kârlılığa kadar çeşitli alanlara odaklanılması gerektiğini aktardı. Sigortanın ekonomideki payının artırılması, koruma açığının azaltılması ve daha geniş kesimlerin sigorta güvencesine erişimi sektörün öncelikleri arasında yer alacak.

Son olarak Yaşar, sigorta sektörünün OVP’nin sonuçlarından yalnızca faydalanan bir sektör olmadığını; afetlerin kamu maliyesi üzerindeki yükünün azaltılmasından ihracatın güvence altına alınmasına, yatırımların korunmasından uzun vadeli tasarrufların artırılmasına ve yeşil dönüşümün desteklenmesine kadar geniş bir alanda önemli sorumluluklar üstlenebileceğini vurguladı. TSB olarak OVP’yi detaylı şekilde değerlendirip, sektörün hedeflere güçlü katkı sağlaması için önerilerini kamu kurumları ve paydaşlarla paylaşacaklarını bildirdi.

TÜRKİYE SİGORTA BİRLİĞİ(TSB) BAŞKANI AHMET YAŞAR,