Siirt'te ayakta duramayınca iş yeri camını tekmeledi

görüntülerde neler var:

Siirt'te, Yeni Mahalle Turan Beyazıt Caddesi'nde çekilen güvenlik kamerası görüntülerinde, ayakta durmakta zorlanan ve alkollü olduğu iddia edilen kimliği belirsiz bir kişi görülüyor.

şahsın davranışı ve sonuçları:

Kamera kaydında şahsın sokakta yürürken bir iş yerine yöneldiği, birdenbire camı tekmelediği ve yapılan tekme sonucunda iş yerinin camının kırıldığı anlar yer alıyor.

kayıtların önemi:

Olay anının görüntülenmesi, yaşananların kayıtlara geçmesini sağladı; görüntülerdeki detaylar kimliği belirsiz kişinin davranışını belgeleyerek olayın seyrine ışık tutuyor.

SİİRT'TE AYAKTA DURAMAYAN ALKOLLÜ ŞAHSIN İŞ YERİNİ TEKMELEYEREK KIRDIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.