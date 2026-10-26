Siirt'te ayakta duramayınca iş yeri camını tekmeledi

görüntülerde neler var:
Siirt'te, Yeni Mahalle Turan Beyazıt Caddesi'nde çekilen güvenlik kamerası görüntülerinde, ayakta durmakta zorlanan ve alkollü olduğu iddia edilen kimliği belirsiz bir kişi görülüyor.
şahsın davranışı ve sonuçları:
Kamera kaydında şahsın sokakta yürürken bir iş yerine yöneldiği, birdenbire camı tekmelediği ve yapılan tekme sonucunda iş yerinin camının kırıldığı anlar yer alıyor.
kayıtların önemi:
Olay anının görüntülenmesi, yaşananların kayıtlara geçmesini sağladı; görüntülerdeki detaylar kimliği belirsiz kişinin davranışını belgeleyerek olayın seyrine ışık tutuyor.
SİİRT'TE AYAKTA DURAMAYAN ALKOLLÜ ŞAHSIN İŞ YERİNİ TEKMELEYEREK KIRDIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.
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