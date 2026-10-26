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Siirt'te ayakta duramayınca iş yeri camını tekmeledi

Siirt'te alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, Yeni Mahalle'de yürürken bir iş yerinin vitrin camını tekmeleyerek kırdı; anlar kamerada.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 11:16

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Siirt'te ayakta duramayınca iş yeri camını tekmeledi

görüntülerde neler var:

Siirt'te, Yeni Mahalle Turan Beyazıt Caddesi'nde çekilen güvenlik kamerası görüntülerinde, ayakta durmakta zorlanan ve alkollü olduğu iddia edilen kimliği belirsiz bir kişi görülüyor.

şahsın davranışı ve sonuçları:

Kamera kaydında şahsın sokakta yürürken bir iş yerine yöneldiği, birdenbire camı tekmelediği ve yapılan tekme sonucunda iş yerinin camının kırıldığı anlar yer alıyor.

kayıtların önemi:

Olay anının görüntülenmesi, yaşananların kayıtlara geçmesini sağladı; görüntülerdeki detaylar kimliği belirsiz kişinin davranışını belgeleyerek olayın seyrine ışık tutuyor.

SİİRT&#039;TE AYAKTA DURAMAYAN ALKOLLÜ ŞAHSIN İŞ YERİNİ TEKMELEYEREK KIRDIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA...

SİİRT'TE AYAKTA DURAMAYAN ALKOLLÜ ŞAHSIN İŞ YERİNİ TEKMELEYEREK KIRDIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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