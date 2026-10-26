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Bodrum'da ani sağanak yaşamı aksattı, işyeri ve yol etkilendi

Muğla'nın Bodrum ilçesi Koyunbaba Mahallesi'nde sabah etkili olan sağanak, yolu kapattı, bir işyeri su bastı; ekipler tıkanıklığı giderdi.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 12:07

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bodrum'da ani sağanak yaşamı aksattı, işyeri ve yol etkilendi

Sağanak kent yaşamını etkiledi:

Bodrum'un Koyunbaba Mahallesi sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışla karşılaştı. Yağış nedeniyle Koyunbaba - Gümüşlük Yolu bir süre trafiğe kapandı ve bölgedeki bir işyeri sular altında kaldı. Selin etkisiyle mahallede bir bahçe duvarı yıkıldı; park halindeki iki motosiklet duvarın altında kaldı.

Müdahale ve çalışmanın ayrıntıları:

İhbar üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi ve MUSKİ ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Ekiplerin önceliği, suyun yönlendirilmesini sağlayan hattın tıkanıklığını açmak oldu. Yapılan çalışma sonucu su giderindeki tıkanıklık giderildi ve yol yeniden trafiğe açıldı. Çalışmalar sırasında bazı evlerin su basması önlendi, acil müdahale ile daha büyük zararların önüne geçildi.

Hava durumu ve uyarılar:

Bölgedeki yetkililer, Bodrum'da yağışlı havanın önümüzdeki saatlerde de yerel olarak etkili olabileceğini belirtti. Vatandaşlara oluşabilecek yeni su baskınları ve olası ulaşım aksamalarına karşı dikkatli olmaları, riskli alanlardan uzak durmaları tavsiye edildi.

BODRUM’DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR

BODRUM’DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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