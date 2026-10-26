İnegöl'de gençlerin çekişmeli buluşması: sokak basketbolu şampiyonları kupalarını aldı

turnuva korteji ve genel bakış

İnegöl Belediyesi tarafından düzenlenen sokak basketbolu turnuvası, cuma akşamı verilen startla başladı ve üç günlük programın ardından pazar akşamı sona erdi. Hikmet Şahin Kültür Parkı içindeki belediye spor salonunda gerçekleşen organizasyona toplam 42 takım ve 210 sporcu katıldı. Etkinlik, 7 yaş ve üzeri sporcuların katılımına açık olup; minikler, küçükler, yıldızlar, gençler ve büyükler olmak üzere beş ayrı kategoride yapıldı.

maç atmosferi ve çekişme:

Karşılaşmalar boyunca saha içi mücadele ve izleyici desteği ön plandaydı. Takımlar arasındaki mücadeleler yüksek tempoda geçti ve tribünler, aileler ile basketbolseverlerle doldu. Kısa ama yoğun program, genç sporcuların performanslarını sergilemesi için imkan sundu; izleyenler yeteneklerin geleceğe dönük ipuçlarını yakaladı.

ödül töreni ve başkanın mesajı:

Final müsabakalarının ardından düzenlenen ödül törenine İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve beraberindeki heyet katıldı. Başkan Taban, katılımcılara yaptığı selamlama konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Turnuvamıza katılan öğrencilerimizi, gençlerimizi, tüm sporcularımızı kutluyorum. 3 gün süren sokak basketbolu turnuvamızın sonuna geldik. Çok keyifli, çekişmeli ve güzel mücadeleler oldu. Biz de bir kısmı izleme imkanı bulduk. Öğrencilerimize, sporcularımıza, gençlerimize güveniyoruz. Bizler onların yanında olmaya devam edeceğiz. Turnuvada derece alan sporcularımızı kutluyorum. Derece alamayan sporcularımızın da bizim gönlümüzde şampiyon olduklarını, burada bulunan herkesin bir hedefe aslında ulaştığını ifade etmek istiyorum". Konuşmanın ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Etkinlik, İnegöl'de amatör basketbolun ve gençlerin spor faaliyetlerinin görünürlüğünü artırdı; katılımcılara rekabetçi bir deneyim sunulurken kent spor kültürüne katkı sağladı.

İNEGÖL BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN VE 42 TAKIM İLE TOPLAM 210 SPORCUNUN KATILDIĞI SOKAK BASKETBOLU TURNUVASINDA DERECEYE GİREN TAKIMLARA KUPA VE MADALYALARI DÜZENLENEN TÖRENLE TAKDİM EDİLDİ.