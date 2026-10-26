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Trafikte hayatla yarış: Basın Ekspres'te ambulansın zorlu geçişi

Basın Ekspres Yolu'nda dron görüntüleri, trafikte sıkışan ambulansın fermuar sistemiyle ilerleme çabasını ve emniyet şeridine ulaşmasını gösteriyor.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 12:05

GÜNCELLEME: 26 Ekim 2026 - 12:12

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Trafikte hayatla yarış: Basın Ekspres'te ambulansın zorlu geçişi

Basın Ekspres'in akşam trafiğinde yaşananlar

Basın Ekspres Yolu'nda akşam saatlerinde kilitlenen trafik, acil bir vakaya yetişmeye çalışan sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Dronla kaydedilen görüntülerde, yoğun araç kalabalığı arasında ilerlemeye çalışan bir ambulansın saniyelerle yarıştığı görüldü.

Sürücülerin yol verme çabası:

Görüntülerde duyarlı sürücülerin "fermuar sistemi" kurmak için koordineli davranmaya çalıştığı, ancak trafik yoğunluğu ve araçların sıkışık dizilişi nedeniyle bu kuralın her noktada uygulanamadığı açıkça görülüyor. Kısa aralıklarla açılan koridorlar, yoğunluk yüzünden çabuk kapanıyor ve ilerlemeyi zorlaştırıyor.

Ekiplerin müdahalesi ve emniyet şeridine ulaşma:

Ambulans, sıkışan trafikte zikzaklar çizerek ilerledi; sürücülerin koordinasyonu ve sağlık ekiplerinin ısrarlı çabası bazı noktalarda yolun kısmen açılmasını sağladı. Görüntünün ilerleyen anlarında, kısmen kurulan düzen sayesinde ambulansın emniyet şeridine ulaştığı ve hızla bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

Dron görüntüleri, saniyelerin bile hayati önem taşıdığı bu tür acil müdahalelerde İstanbul'un yoğun güzergahlarındaki tıkanıklığın oluşturduğu riski bir kez daha ortaya koydu. Kaydedilen anlar, trafik düzenlemelerinin uygulanmasının ve sürücü bilincinin artırılmasının önemini vurguluyor.

BASIN EKSPRES YOLU&#039;NDA KİLİTLENEN TRAFİKTE İLERLEMEYE ÇALIŞAN AMBULANSIN SANİYELERLE YARIŞI DRON...

BASIN EKSPRES YOLU'NDA KİLİTLENEN TRAFİKTE İLERLEMEYE ÇALIŞAN AMBULANSIN SANİYELERLE YARIŞI DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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