Siirt'in Baykan ilçesinde çatışma kayda geçti

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Veyselkarani beldesinin Çiftlik bölgesinde 19 Kasım akşamı iki aile arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olay sırasında çıkan çatışmada 2 kişi yaralandı, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Yaralılara müdahale ve hastane sevkleri:

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar daha sonra tedavi altına alınmak üzere Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kozluk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yerel kaynaklar, yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğunu aktardı.

Görüntüler ve soruşturma:

Çatışma anı, bölgede bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Kayıtlarda kavganın gelişimi ve yaşananlar net biçimde görülürken, olaya ilişkin soruşturma ve incelemelerin devam ettiği belirtildi. Yetkililerden henüz ek açıklama yapılmadı.

Olayın çıkış sebebi resmi kaynaklarca henüz açıklanmadı; inceleme sürüyor.

SİİRT’İN BAYKAN İLÇESİNDE İKİ AİLE ARASINDA ÇIKAN 1'İNİN AĞIR, 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI KAVGA, GÜVENLİK KAMERASINCA KAYDEDİLDİ.