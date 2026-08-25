sanayide otomatiğe geçiş: manuel araçlar artık nadir bulunuyor

Eskişehir'de araç tamir ustası Osman San, son yıllarda otomotiv üretiminde ve kullanıcı tercihlerinde ciddi bir kayma olduğunu söylüyor. Usta San, otomotiv firmalarının manuel vitesli araç üretimini azaltmasıyla birlikte, bakım ve onarım için sanayiye gelen araçların büyük bölümünün artık otomatik vitesli olduğunu belirtti.

neden otomatik vites daha çok tercih ediliyor:

Osman San, otomatik vitesin kullanım kolaylığı ve öğrenme hızındaki avantajına dikkat çekiyor. 'Sıfır araçlarda manuel vites çıkartmıyorlar' ifadelerini kullanan San, bunun tüketicinin tercihleriyle doğrudan bağlantılı olduğunu vurguluyor. Ayrıca sürücü kurslarında otomatik vitesle eğitim verilmesinin, yeni sürücülerin otomatiğe hızla yönelmesine katkı sağladığını belirtiyor. Kullanım kolaylığı, şehir içi yoğun trafikte özellikle tercih nedeni olarak öne çıkıyor.

bakım, maliyet ve kullanım tavsiyeleri:

Usta San, otomatik vitesli araçların bakımlarının daha düzenli yapılması gerektiğini söylüyor. Manuelde bazen yalnızca baskı-balata değişimiyle uzun süre devam edilebilirken, otomatik şanzımanda belirli kilometrelerde yağ değişimi ve ayar gibi işlemlerin zorunlu olduğuna dikkat çekiyor. Bu nedenle 'manuel ile kıyaslarsan, otomatik daha bir masraflı oluyor' değerlendirmesini yapıyor. Ancak San, bakım düzeni sağlandığında otomatiğin de kullanışlı olduğunu ekliyor.

Pratik sürüş ipuçları da veren usta, trafikte şanzımanın gereksiz yorulmasını önlemek için kısa beklemelerde vitesi D yerine N'ye almak gibi uygulamalar öneriyor. Bu tür alışkanlıkların şanzıman ömrünü olumlu etkileyebileceğini belirtiyor.

ikinci el piyasası ve tüketici davranışı:

San, müşterilerinin büyük bölümünün otomatiğe geçtiğini ve bunun ikinci el satışlarına da yansıdığını aktarıyor. Örnek olarak elinde bulunan '2-3 tane araba' arasından otomatiklerin daha çabuk satıldığını, manuelin kilometresi düşük ve hasarsız olsa bile otomatiğin tercih edildiğini anlattı. Buna göre şu anki piyasa dinamikleri, tasarruf beklentisi ve kullanım kolaylığı nedeniyle otomatik vitesli araçları öne çıkarıyor.

Sonuç olarak, üreticilerin politika değişiklikleri ve kullanıcı alışkanlıklarındaki dönüşüm, sanayide görülen araç profilini değiştirmiş durumda. Tercih tamamen kullanıcının elinde olmakla birlikte, otomatik vitesin yaygınlaşması bakım ve kullanım alışkanlıklarını da yeniden şekillendiriyor.

ESKİŞEHİR'DE ARAÇ TAMİRCİSİ OLAN OSMAN SAN, OTOMOTİV FİRMALARININ MANUEL ARAÇ ÜRETİMİNİ HER GEÇEN GÜN AZALTTIĞINI VE OTOMATİK VİTESİN YAYGINLAŞMAYA BAŞLADIĞINI SÖYLEDİ.